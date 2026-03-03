Пожар на «теневом» танкере РФ в Средиземном море: возможна атака украинского дрона

В центральной части Средиземного моря зафиксирован серьезный инцидент с российским судном, входящим в так называемый "теневой флот". Речь идет о танкере для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) Arctic Metagaz, на борту которого вспыхнул мощный пожар.

Танкер РФ у Средиземном море

Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники в области морской безопасности, ситуация остается критической, а связь с моряками отсутствует.

"Речь идет о танкере Arctic Metagaz под российским флагом, который находится под санкциями США и Великобритании... судьба экипажа неизвестна", — отмечают информаторы издания.

Последний раз автоматическая идентификационная система судна передавала данные в понедельник, когда газовоз проходил мимо берегов Мальты. По предварительным версиям, причиной возгорания могло стать внешнее влияние. В частности, рассматривается вариант применения беспилотных систем.

"По информации одного из источников, судно могло быть атаковано морским дроном", — говорится в материале.

Несмотря на отсутствие официальных доказательств и подтверждений, в западных медиа активно обсуждается версия о проведении специальной операции украинскими силами, поскольку судно привлечено к экспорту подсанкционных энергоресурсов РФ. Российская сторона, включая компанию-производителя "Новатек", сейчас воздерживается от комментариев о состоянии судна и людей на борту.

