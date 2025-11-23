Пожежа на одній із найстаріших російських електростанцій: Москва знову паралізована атаками БпЛА

У Московській області загорілася одна з найстаріших теплових електростанцій Росії — Шатурська ДРЕС. Вранці 23 листопада російські канали опублікували відео з великим стовпом диму над енергетичним об’єктом, заявивши, що інцидент стався після атаки безпілотників. На кадрах очевидців видно полум’я на території станції та сильне задимлення. Про це повідомляє російське ЗМІ Astra.

У Москві горить електростанція

Російські джерела повідомляють, що цей об’єкт — одна з ключових ДРЕС регіону, її потужність сягає 1500 МВт. Попри масштабність пожежі, влада традиційно намагається мінімізувати інцидент, водночас заявляючи про "успішну роботу ППО".

За твердженням Міноборони РФ, у ніч на 23 листопада російські сили нібито збили 75 дронів. Частину безпілотників вони приписали акваторії Чорного моря, ще кілька — окупованому Криму. Однак факт пожежі на ДРЕС свідчить про реальні прориви оборони.

Ситуація зачепила й авіаційний сектор: через загрозу нових атак Росавіація тимчасово закрила московський аеропорт "Жуковський".

Тим часом вибухи в ніч на 23 листопада чули й в окупованому Криму — зокрема, у Сімферополі, Гвардійському, Красноперекопську та Армянську.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що увечері в кількох регіонах Росії та на тимчасово окупованій частині Донеччини зафіксували атаки безпілотників по енергетичній та промисловій інфраструктурі. Перші повідомлення надійшли з району Зуївської електростанції, розташованої неподалік Донецька. Місцеві жителі писали про серію вибухів і спалахи, що були видимі з різних частин міста. Наслідки атаки наразі уточнюються.Також у мережі з’явилися відео із району Краснодарської теплоелектростанції. Очевидці повідомляють про сильне зарево та ймовірну пожежу після удару дронів. Офіційної інформації від російської влади поки що немає. Ще один осередок займання зафіксовано в місті Будьонівськ Ставропольського краю РФ — у районі нафтохімічного підприємства "Ставролен". Місцеві також фіксують вибухи та стовпи диму.