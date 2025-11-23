Пожар на одной из старейших российских электростанций: Москва снова парализована атаками БпЛА

В Московской области загорелась одна из старейших тепловых электростанций России – Шатурская ГРЭС. Утром 23 ноября российские каналы опубликовали видео с большим столбом дыма над энергетическим объектом, заявив, что инцидент произошел после атаки беспилотников. На кадрах очевидцев видно пламя на территории станции и сильное задымление. Об этом сообщает российское СМИ Astra.

В Москве горит электростанция

Российские источники сообщают, что этот объект – одна из ключевых ГРЭС региона, ее мощность достигает 1500 МВт. Несмотря на масштабность пожара, власти традиционно пытаются минимизировать инцидент, заявляя об "успешной работе ПВО".

По утверждению Минобороны РФ, в ночь на 23 ноября российские силы якобы сбили 75 дронов. Часть беспилотников они приписали акватории Черного моря, еще несколько оккупированному Крыму. Однако факт пожара на ГРЭС свидетельствует о реальных прорывах обороны.

Ситуация затронула и авиационный сектор: из-за угроз новых атак Росавиация временно закрыла московский аэропорт "Жуковский".

Между тем, взрывы в ночь на 23 ноября слышали и в оккупированном Крыму — в частности, в Симферополе, Гвардейском, Красноперекопске и Армянске.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что вечером в нескольких регионах России и на временно оккупированной части Донбасса зафиксировали атаки беспилотников по энергетической и промышленной инфраструктуре. Первые сообщения поступили из района Зуевской электростанции, расположенной недалеко от Донецка. Местные жители писали о серии взрывов и вспышек, видимых из разных частей города. Последствия атаки уточняются. Также в сети появилось видео из района Краснодарской теплоэлектростанции. Очевидцы сообщают о сильном зареве и вероятном пожаре после удара дронов. Официальной информации от российских властей пока нет. Еще одна ячейка возгорания зафиксирована в городе Буденовске Ставропольского края РФ — в районе нефтехимического предприятия "Ставролен". Местные также фиксируют взрывы и столбы дыма.