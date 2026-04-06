Позбавили звання і засудили: гучна справа екскомандира «Беркута»

Голосіївський районний суд Києва виніс вирок колишньому командиру спецпідрозділу "Беркут" Дмитру Садовнику, визнавши його винним у перевищенні службових повноважень та незаконному заволодінні зброєю.

Справа екс-командира «Беркута»

Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Окрім цього, засудженому заборонили протягом трьох років обіймати посади в судових та правоохоронних органах.

Також суд ухвалив рішення позбавити Садовника спеціального звання майора міліції.

Окремо визначено фінансову відповідальність: він має відшкодувати понад 677 тисяч гривень матеріальних збитків на користь МВС України, а також сплатити близько 8,7 тисячі гривень процесуальних витрат державі.

Вирок ще не набрав законної сили. Засуджений має право подати апеляцію протягом 30 днів із моменту оголошення рішення суду.

