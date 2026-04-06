Головна Новини Суспільство Війна з Росією Позбавили звання і засудили: гучна справа екскомандира «Беркута»
Позбавили звання і засудили: гучна справа екскомандира «Беркута»

Екскомандира «Беркуту» засудили до 10 років ув’язнення з додатковими обмеженнями

6 квітня 2026, 23:06
Голосіївський районний суд Києва виніс вирок колишньому командиру спецпідрозділу "Беркут" Дмитру Садовнику, визнавши його винним у перевищенні службових повноважень та незаконному заволодінні зброєю.

Позбавили звання і засудили: гучна справа екскомандира «Беркута»

Справа екс-командира «Беркута»

Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Окрім цього, засудженому заборонили протягом трьох років обіймати посади в судових та правоохоронних органах.

Також суд ухвалив рішення позбавити Садовника спеціального звання майора міліції.

Окремо визначено фінансову відповідальність: він має відшкодувати понад 677 тисяч гривень матеріальних збитків на користь МВС України, а також сплатити близько 8,7 тисячі гривень процесуальних витрат державі.

Вирок ще не набрав законної сили. Засуджений має право подати апеляцію протягом 30 днів із моменту оголошення рішення суду.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська армія нарощує підготовку до нових масованих ударів безпілотниками по території України. За останні два дні на пускові майданчики було доставлено до 1000 ударних дронів.
Зокрема, лише за одну добу росіяни перекинули близько 480 безпілотників на кілька ключових локацій, які використовуються для запусків. Йдеться про райони Цимбулового, Міллерового, Шаталового, Курська та Навлі. Таке різке накопичення дронів може свідчити про підготовку до чергової хвилі масованих атак. Експерти зазначають, що подібна тактика дозволяє ворогу формувати великі ударні групи БпЛА та перевантажувати українську систему протиповітряної оборони. Окрім цього, накопичення техніки в різних точках запуску ускладнює прогнозування напрямків атак і дозволяє здійснювати комбіновані удари з різних напрямків.



