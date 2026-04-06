Лишили звания и осудили: громкое дело экскомандира «Беркута»

Голосеевский районный суд Киева вынес приговор бывшему командиру спецподразделения Беркут Дмитрию Садовнику, признав его виновным в превышении служебных полномочий и незаконном завладении оружием.

Дело экс-командира «Беркута»

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Кроме того, осужденному запретили в течение трех лет занимать должности в судебных и правоохранительных органах.

Также суд принял решение лишить Садовника специального звания майора милиции.

Отдельно определена финансовая ответственность: он должен возместить более 677 тысяч гривен материального ущерба в пользу МВД Украины, а также уплатить около 8,7 тысяч гривен процессуальных расходов государству.

Приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный имеет право подать апелляцию в течение 30 дней с момента оглашения решения суда.

