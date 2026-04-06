Лишили звания и осудили: громкое дело экскомандира «Беркута»
НОВОСТИ

Лишили звания и осудили: громкое дело экскомандира «Беркута»

Экскомандира «Беркута» приговорили к 10 годам заключения с дополнительными ограничениями

6 апреля 2026, 23:06
Ткачова Марія

Голосеевский районный суд Киева вынес приговор бывшему командиру спецподразделения Беркут Дмитрию Садовнику, признав его виновным в превышении служебных полномочий и незаконном завладении оружием.

Дело экс-командира «Беркута»

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Кроме того, осужденному запретили в течение трех лет занимать должности в судебных и правоохранительных органах.

Также суд принял решение лишить Садовника специального звания майора милиции.

Отдельно определена финансовая ответственность: он должен возместить более 677 тысяч гривен материального ущерба в пользу МВД Украины, а также уплатить около 8,7 тысяч гривен процессуальных расходов государству.

Приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный имеет право подать апелляцию в течение 30 дней с момента оглашения решения суда.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская армия наращивает подготовку к новым массированным ударам беспилотниками по территории Украины. За последние два дня на пусковые площадки было доставлено до 1000 ударных дронов.
В частности, только за сутки россияне перебросили около 480 беспилотников на несколько ключевых локаций, используемых для запусков. Речь идет о районах Цимбулового, Миллерова, Шаталового, Курска и Навли. Такое резкое накопление дронов может свидетельствовать о подготовке к очередной волне массированных атак. Эксперты отмечают, что подобная тактика позволяет врагу формировать крупные ударные группы БПЛА и перегружать украинскую систему противовоздушной обороны. Кроме того, накопление техники в разных точках запуска затрудняет прогнозирование направлений атак и позволяет осуществлять комбинированные удары по разным направлениям.



Источник: https://detector.media/infospace/article/248865/2026-04-06-ekskomandyra-berkuta-sadovnyka-zasudyly-do-10-rokiv-tyurmy-za-perevyshchennya-sluzhbovykh-povnovazhen-i-vykradennya-zbroi/
