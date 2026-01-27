Позакривайте вікна та не виходьте на вулицю: мешканців Львівщини попередили про небезпеку

У Золочівському районі Львівської області зафіксовано погіршення стану повітря після ворожих обстрілів. Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне.

На Львівщині ворожий удар спричинив перевищення рівня отруйних речовин у повітрі

За словами очільника області, це пов’язано з ранковою атакою ворожого безпілотника по об’єкту інфраструктури у Золочівському районі. Водночас Козицький підкреслив, що "ситуація контрольована", а "радіаційний фон у нормі".

Через забруднення повітря місцевим жителям надали низку рекомендацій. Зокрема, людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем рекомендують за можливості залишатися вдома. "Якщо потрібно вийти на вулицю – скористайтеся одноразовою маскою", — зазначив голова ОВА.

Також громадян просять тимчасово утриматися від провітрювання приміщень, доки показники не прийдуть у норму.

Наразі працівники служби продовжують лабораторні дослідження за напрямком руху вітру. Максим Козицький пообіцяв надати оновлені дані, "щойно матиме нову інформацію".

У ДСНС повідомили, що зранку росіяни завдали удару по об’єкту інфраструктури на Львівщині: рятувальники ліквідовують наслідки атаки.

На місці працюють понад 130 надзвичайників та 36 одиниць спецтехніки. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що увечері 26 січня російські війська здійснили масований удар по Харкову, поєднавши ракети та дрони. Серед використаних засобів було застосовано реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С", а також ударні безпілотники типу Shahed. Інформацію про атаку оприлюднили міський голова Харкова Ігор Терехов та керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.