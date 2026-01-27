Закройте окна и не выходите на улицу: жителей Львовской области предупредили об опасности

В Золочевском районе Львовской области зафиксировано ухудшение состояния воздуха после вражеских обстрелов. Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в селе Смольное.

На Львовщине вражеский удар повлек за собой превышение уровня ядовитых веществ в воздухе

По словам главы области, это связано с утренней атакой вражеского беспилотника по объекту инфраструктуры в Золочевском районе. В то же время Козицкий подчеркнул, что ситуация контролируемая, а радиационный фон в норме.

Из-за загрязнения воздуха местным жителям предоставили ряд рекомендаций. В частности, людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем рекомендуют по возможности оставаться дома. "Если нужно выйти на улицу – воспользуйтесь одноразовой маской", – отметил председатель ОВА.

Также граждан просят временно воздержаться от проветривания помещений, пока показатели не придут в норму.

В настоящее время сотрудники службы продолжают лабораторные исследования по направлению движения ветра. Максим Козицкий пообещал предоставить обновленные данные, "только что будет новая информация".

В ГСЧС сообщили, что утром россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры на Львовщине: спасатели ликвидируют последствия атаки.

На месте работают более 130 чрезвычайных работ и 36 единиц спецтехники. Предварительно обошлось без пострадавших.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером 26 января российские войска нанесли массированный удар по Харькову, соединив ракеты и дроны. Среди использованных средств была применена реактивная система залпового огня "Торнадо-С", а также ударные беспилотники типа Shahed. Информацию об атаке обнародовали мэр Харькова Игорь Терехов и руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.