Харків ще не бачив такого пекла: місто у суцільному блекауті і руїнах

Увечері 26 січня російські війська здійснили масований удар по Харкову, поєднавши ракети та дрони. Серед використаних засобів було застосовано реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С", а також ударні безпілотники типу Shahed. Інформацію про атаку оприлюднили міський голова Харкова Ігор Терехов та керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, обстріл спричинив значні пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, що призвело до масштабних відключень електропостачання. На цей момент близько 80% міста та області залишаються без світла через аварійні графіки відключень. Це створює додаткові складнощі для життєзабезпечення та роботи комунальних служб.

Мер Терехов повідомив, що три ракети влучили в Індустріальному районі Харкова. Серед постраждалих об’єктів – ключовий енергетичний пункт, що забезпечує електропостачання міста, ліцей та 16 багатоповерхових житлових будинків. Також підтверджено пошкодження двох шкіл. Попередньо відомо про двох постраждалих, на місцях влучань продовжують працювати рятувальники та комунальні служби, усуваючи наслідки атаки.

Уранці 27 січня Суспільне опублікувало відео з місця удару по ліцею: рятувальники проводили роботи, а мешканці перебували в укриттях через загрозу нових атак. Через пошкодження електромереж у місті спостерігаються перебої в роботі електротранспорту. Зокрема, рух поїздів метро Салтівською та Олексіївською лініями тимчасово призупинено з технічних причин.

