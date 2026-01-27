logo_ukra

У РФ захотіли "добити Україну": Путін отритмав цинічний ультиматум

Олександр Дрозденко охарактеризував удари по українській енергетиці як "надзвичайно важливе" завдання

27 січня 2026, 09:05
Клименко Елена

Під час офіційної зустрічі з губернатором Ленінградської області Олександром Дрозденком кремлівський диктатлор Володимир Путін повідомив, що до російської сторони надходять звернення з проханнями утриматися від ударів по території України. Пресслужба Кремля опублікувала текст цієї розмови, у якому зафіксовано ключові моменти обговорення.

У РФ захотіли "добити Україну": Путін отритмав цинічний ультиматум

Губернатор Дрозденко у своїй доповіді поінформував Путіна про прогрес у створенні системи протиповітряного захисту регіону. За його словами, з 17 запланованих об’єктів вже завершено будівництво 16, що значно підвищує безпеку області. Попри це, спроби атак із боку України продовжуються, зазначив він 

Коли Путін нагадав, що Росію закликають утриматися від ударів по українських територіях, Дрозденко висловив думку, що обстріли мають тривати. Він підкреслив, що продовження атак є "дуже важливим" завданням для російської сторони.

Тим часом Україна фіксує нові атаки на свої населені пункти. Зокрема, російські сили здійснили обстріл Харкова дронами та ракетами, що спричинило поранення людей та пошкодження цивільної інфраструктури. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі постраждали житлові багатоповерхівки та школа, наразі відомо про двох постраждалих. Мер закликав мешканців бути обережними через постійні загрози з повітря.

Водночас у Кривому Розі 26 січня дрон-камікадзе влучив у багатоповерхівку в Тернівському районі. Голова місцевої Ради оборони Олександр Вілкул повідомив про пожежу та початок аварійно-рятувальної операції. За його словами, усі служби на місці працюють над локалізацією наслідків удару. 

Як вже писали "Коментарі", російська сторона намагається мінімізувати інформацію про наслідки ударів української армії, однак приховати реальні масштаби втрат дедалі складніше. Зокрема, окупанти тривалий час заперечували серйозні пошкодження на підприємстві, яке займається виробництвом військової авіації, але згодом ці дані стали публічними.



