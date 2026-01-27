В ходе официальной встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко кремлевский диктатлор Владимир Путин сообщил, что к российской стороне поступают обращения с просьбами воздержаться от ударов по территории Украины. Прессслужба Кремля опубликовала текст этого разговора, в котором зафиксированы ключевые моменты обсуждения.

Фото: из открытых источников

Губернатор Дрозденко в своем докладе проинформировал Путина о прогрессе в создании системы противовоздушной защиты региона. По его словам, из 17 запланированных объектов уже завершено строительство 16, что значительно повышает безопасность области. Несмотря на это, попытки атак со стороны Украины продолжаются, отметил он

Когда Путин напомнил, что Россию призывают воздержаться от ударов по украинским территориям, Дрозденко выразил мнение, что обстрелы должны продолжаться. Он подчеркнул, что продолжение атак является "очень важной" задачей для российской стороны.

Между тем, Украина фиксирует новые атаки на свои населенные пункты. В частности, российские силы произвели обстрел Харькова дронами и ракетами, что повлекло за собой ранение людей и повреждение гражданской инфраструктуры. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в Индустриальном районе пострадали жилые многоэтажки и школа, сейчас известно о двух пострадавших. Мэр призвал жителей быть осторожными из-за постоянных угроз с воздуха.

В Кривом Роге 26 января дрон-камикадзе попал в многоэтажку в Терновском районе. Глава местного Совета обороны Александр Вилкул сообщил о пожаре и начале аварийно-спасательной операции. По его словам, все службы на месте работают над локализацией последствий удара.

Как уже писали "Комментарии", российская сторона пытается минимизировать информацию о последствиях ударов украинской армии, однако скрыть реальные масштабы потерь все сложнее. В частности, оккупанты долгое время отрицали серьезные повреждения на предприятии, которое занимается производством военной авиации, но впоследствии эти данные стали публичными.