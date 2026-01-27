Харьков еще не видел такого ада: город в сплошном блекауте и руинах

Вечером 26 января российские войска нанесли массированный удар по Харькову, соединив ракеты и дроны. Среди использованных средств была применена реактивная система залпового огня "Торнадо-С", а также ударные беспилотники типа Shahed. Информацию об атаке обнародовали мэр Харькова Игорь Терехов и руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Фото: из открытых источников

По словам Синегубова, обстрел вызвал значительные повреждения объектов энергетической инфраструктуры, что привело к масштабным отключениям электроснабжения. В настоящее время около 80% города и области остаются без света из-за аварийных графиков отключений. Это создает дополнительные трудности для жизнеобеспечения и работы коммунальных служб.

Мэр Терехов сообщил, что три ракеты попали в Индустриальный район Харькова. Среди пострадавших объектов – ключевой энергетический пункт, обеспечивающий электроснабжение города, лицея и 16 многоэтажных жилых домов. Также подтверждено повреждение двух школ. Предварительно известно о двух пострадавших, на местах попаданий продолжают работать спасатели и коммунальные службы, устраняя последствия атаки.

Утром 27 января Общественное опубликовало видео с места удара по лицею: спасатели проводили работы, а жители находились в укрытиях из-за угрозы новых атак. Из-за повреждений электросетей в городе наблюдаются перебои в работе электротранспорта. В частности, движение поездов метро по Салтовской и Алексеевской линиям временно приостановлено по техническим причинам.

Как уже писали "Комментарии", во время официальной встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко кремлевский диктатор Владимир Путин сообщил, что к российской стороне поступают обращения с просьбами воздержаться от ударов по территории Украины. Прессслужба Кремля опубликовала текст этого разговора, в котором зафиксированы ключевые моменты обсуждения.