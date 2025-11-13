logo_ukra

BTC/USD

100583

ETH/USD

3325.16

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Повторюють шляш Сталіна: Кремль прийняв рішення щодо долі українців на окупованих територіях
commentss НОВИНИ Всі новини

Повторюють шляш Сталіна: Кремль прийняв рішення щодо долі українців на окупованих територіях

Під виглядом "державних програм переселення" та примусової паспортизації російська влада відновлює радянські практики депортацій, вказують в ЦНС

13 листопада 2025, 18:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Кремль оголосив про старт масштабної "Програми розвитку Сибіру", яка, за оцінкою Центру національного спротиву, фактично передбачає примусове переміщення мешканців тимчасово окупованих українських територій до регіонів Сибіру та Далекого Сходу.

Повторюють шляш Сталіна: Кремль прийняв рішення щодо долі українців на окупованих територіях

Українці в окупації (фото з відкритих джерел)

"За офіційним фасадом "700 мільярдів інвестицій" та обіцянок створення "промислових кластерів" експерти бачать ознаки не економічного розвитку, а демографічного перекроювання та підготовки до масового виселення мешканців окупованих українських територій", — констатують у ЦНС.

Згідно з аналітикою Центру, план влади РФ полягає у заселенні порожніх регіонів не власними громадянами — які йдуть з країни великими хвилями, — а мешканцями окупованих областей України: Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської. Експерти ЦНС зауважують, що через втечу молоді та втрати внаслідок мобілізації регіон Сибіру залишився без достатньої робочої сили, тож у Москві хочуть створити нову "індустріальну імперію" коштом українців.

За інформацією джерел ЦНС, перший етап цієї прихованої ініціативи вже реалізується: до окупаційних адміністрацій, освітніх та медичних закладів, комунальних підприємств надходять термінові службові розпорядження з вимогою визначити працівників для "довгострокових відряджень" у Далекий Схід та Ангаро-Єнісейський макрорегіон.

"Керівників змушують подавати списки "необтяжених сімейними обставинами співробітників" — формулювання, яке, по суті, визначає найбільш вразливих та тих, кого найпростіше депортувати без значного суспільного резонансу. Це розмите формулювання є першим кроком до "переселення за державними програмами", замаскованим під добровільну ініціативу", — наголошують у Центрі.

Аналітики підкреслюють, що механізм, який нині застосовують, нагадує радянські "організовані набори", через які в 1940–50-х роках масово виселяли кримських татар, українців із західних областей та інші народи, хоч сьогодні риторика офіційних осіб інша.

Так, у публічній риториці секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу говорить про "освоєння Сибіру", а пропаганда намагається подати "перенесення центру розвитку на Схід" як романтичну ідею. Проте у Центрі національного спротиву зазначають, що суть політики залишається практично незмінною.

За схемою, яку описують аналітики, першою стадією йде паспортизація, далі — відправлення у "відрядження", потім реалізація "державних програм переселення", що в підсумку призводить до зміни етнодемографічного складу окупованих районів.

"Програма "Сибіризації" є не інвестиційним проєктом, а інструментом м’якої асиміляції та спробою відірвати українців від дому, щоб розчинити їх на просторах імперського експерименту", — резюмують в ЦНС.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що фронт почав тріщати не лише на ДонеччиніВорог окупував Павлівку на Запоріжжі, а також просунувся поблизу шести населених пунктів. Про це йдеться у звіті моніторингового аналітичного проекту DeepState.

"Ворог окупував Павлівку, а також просунувся поблизу Балагану (Донецької обл.), Удачного (Донецької обл.), Ступочків (Донецької обл.), в Плавнях (Запорізька обл.), Приморському (Запорізька обл.) та Успенівці (Запорізька обл.)", – йдеться у матеріалі DeepState.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини