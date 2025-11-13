Повторяют путь Сталина: Кремль принял решение о судьбе украинцев на оккупированных территориях

Кремль объявил о старте масштабной "Программы развития Сибири", по оценке Центра национального сопротивления, фактически предусматривает принудительное перемещение жителей временно оккупированных украинских территорий в регионы Сибири и Дальнего Востока.

Украинцы в оккупации (фото из открытых источников)

"По официальному фасаду "700 миллиардов инвестиций" и обещаниям создания "промышленных кластеров" эксперты видят признаки не экономического развития, а демографического перекраивания и подготовки к массовому выселению жителей оккупированных украинских территорий", — констатируют в ЦНС.

Согласно аналитике Центра, план властей РФ состоит в заселении пустых регионов не собственными гражданами — уходящими из страны большими волнами, а жителями оккупированных областей Украины: Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской. Эксперты ЦНС отмечают, что из-за бегства молодежи и потерь в результате мобилизации регион Сибири остался без достаточной рабочей силы, поэтому в Москве хотят создать новую "индустриальную империю" на средства украинцев.

По информации источников ЦНС, первый этап этой скрытой инициативы уже реализуется: в оккупационные администрации, образовательные и медицинские учреждения, коммунальные предприятия поступают срочные служебные распоряжения с требованием определить работников для "долгосрочных командировок" в Дальний Восток и Ангаро-Енисейский макрорегион.

"Руководителей заставляют подавать списки "необремененных семейными обстоятельствами сотрудников" — формулировка, которая, по сути, определяет наиболее уязвимых и проще депортировать без значительного общественного резонанса. Эта размытая формулировка является первым шагом к "переселению по государственным программам", замаскированному под добровольную инициативу", — отмечают в Центре.

Аналитики подчеркивают, что ныне применяемый механизм напоминает советские "организованные наборы", через которые в 1940–50-х годах массово выселяли крымских татар, украинцев из западных областей и другие народы, хотя сегодня риторика официальных лиц другая.

Так, в публичной риторике секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу говорит об "освоении Сибири", а пропаганда пытается преподнести "перенос центра развития на Восток" как романтическую идею. Однако в Центре национального сопротивления отмечают, что сущность политики остается практически неизменной.

По схеме, которую описывают аналитики, первой стадией идет паспортизация, далее отправление в "командировку", затем реализация "государственных программ переселения", что в итоге приводит к изменению этнодемографического состава оккупированных районов.

"Программа "Сибиризации" не инвестиционный проект, а инструмент мягкой ассимиляции и попытка оторвать украинцев от дома, чтобы растворить их на просторах имперского эксперимента", — резюмируют в ЦНС.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что фронт начал трещать не только на Донетчине . Враг оккупировал Павловку в Запорожье, а также продвинулся вблизи шести населенных пунктов. Об этом говорится в отчете мониторингового аналитического проекта DeepState.

"Враг оккупировал Павловку, а также продвинулся вблизи Балагана (Донецкой обл.), Удачного (Донецкой обл.), Ступочков (Донецкой обл.), в Плавнях (Запорожская обл.), Приморском (Запорожская обл.) и Успеновцы (Запорожская Det.)", — Успеновцы (Запорожская область).

