В Україні триває процес перегляду статусу військовозобов’язаних, які раніше були визнані "обмежено придатними". Івано-Франківський обласний ТЦК та СП нагадав, що згідно з оновленим законодавством, такі громадяни "зобов’язані повторно пройти ВЛК для уточнення своєї придатності".

Повторна ВЛК для військовозобов'язаних: як і до якого терміну потрібно оновити свій статус

Ця вимога стосується чоловіків віком від 25 до 60 років, яким статус "обмежено придатний" було встановлено до 4 травня 2024 року. Кінцевий термін проходження медичного огляду — 5 червня 2026 року.

Зміни зумовлені тим, що в законодавчому полі "більше не використовуються формулювання "обмежено придатний до військової служби" та "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час"". Відтепер усі особи з такими статусами мають бути переосвідчені відповідно до нових стандартів.

Як отримати скерування на ВЛК?

Для цього військовозобов’язаним пропонують два шляхи:

особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації;

"подати заявку через електронний кабінет військовозобов’язаного в застосунку "Резерв+"".

Необхідні документи:

При собі потрібно мати паспорт, військово-облікові документи, а також "медичні довідки та висновки, що підтверджують стан здоров’я (за наявності)".

Норма базується на Законі України №3621-IX з урахуванням останніх змін від 12 лютого 2025 року (Закон №4235-IX).

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ситуація навколо методів роботи Територіальних центрів комплектування (ТЦК) викликана тим, що на військовослужбовців поклали функції, які їм не належать. Про це в етері КИЇВ24 заявив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.