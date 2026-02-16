В Украине продолжается процесс пересмотра статуса военнообязанных, ранее признанных "ограниченно пригодными". Ивано-Франковский областной ТЦК и СП напомнил, что согласно обновленному законодательству, такие граждане "обязаны повторно пройти ВВК для уточнения своей годности".

Повторная ВЛК для военнообязанных: как и до какого срока необходимо обновить свой статус

Это требование касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которым статус "ограниченно пригоден" был установлен до 4 мая 2024 года. Конечный срок прохождения медицинского осмотра — 5 июня 2026 года.

Изменения обусловлены тем, что в законодательном поле "больше не используются формулировки "ограниченно пригодный к военной службе" и "непригодный в мирное время, ограниченно пригодный в военное время"". Теперь все лица с такими статусами должны быть переобследованы в соответствии с новыми стандартами.

Как получить направление на ВВК?

Для этого военнообязанным предлагают два пути:

лично обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации;

"подать заявку через электронный кабинет военнообязанного в приложении "Резерв+"".

Необходимые документы:

При себе нужно иметь паспорт, военно-учетные документы, а также медицинские справки и выводы, подтверждающие состояние здоровья (при наличии).

Норма основывается на Законе Украины №3621-IX с учетом последних изменений от 12 февраля 2025 года (Закон №4235-IX).

