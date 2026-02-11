Ситуація навколо методів роботи Територіальних центрів комплектування (ТЦК) викликана тим, що на військовослужбовців поклали функції, які їм не належать. Про це в етері КИЇВ24 заявив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

«Це ще лайтові методи»: Євген Дикий про системну помилку мобілізації та роботу ТЦК

Психологія військових проти методів правоохоронців

За словами експерта, ТЦК не є правоохоронним органом, проте фактично виконує його роль через небажання поліції брати на себе відповідальність.

"ТЦК змусили робити не їхню роботу. На ТЦК навісили абсолютно не їхню функцію. Функцію фактично правоохоронного органу. А це військовослужбовці, вони не правоохоронці. Це і абсолютно інша підготовка, і абсолютно інша психологія", — наголосив Дикий.

Він додав, що коли армії доручають цивільні чи поліційні завдання, вона використовує "армійські методи", які, на його думку, військові ще застосовують доволі "лайтово".

Хто має доставляти ухилянтів?

Євген Дикий прокоментував слова Омбудсмена Дмитра Лубінця щодо того, що ТЦК не мають права затримувати людей. Він погодився з правовою стороною питання, але вказав на невиконання обов'язків іншими структурами.

"ТЦКшник взагалі не мав би зустрічатися з людиною на вулиці. Він мав би сидіти в своєму кабінеті і оформляти людину, яка вже там опинилась. А як бути з тими, хто не добровільно? Так от їх мала би доставляти національна поліція. А от вона старанно ухиляється від того, щоб це робити", — заявив ветеран.

На думку експерта, корінь проблеми полягає в тому, що правоохоронці "не хочуть виконувати свою роботу стосовно правопорушників", а всю відповідальність за процес мобілізації переклали на військових.

Ця заява прозвучала на тлі повідомлень Уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця, який під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) повідомив про стрімке зростання кількості скарг на дії представників ТЦК — за його даними, цей показник збільшився у 333 рази.