Ситуация вокруг методов работы Территориальных центров комплектования (ТЦК) вызвана тем, что на военнослужащих возложили не принадлежащие им функции. Об этом в эфире КИЕВ24 заявил ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

«Это еще лайтовые методы»: Евгений Дикий о системной ошибке мобилизации и работе ТЦК

Психология военных против методов правоохранителей

По словам эксперта, ТЦК не является правоохранительным органом, однако фактически выполняет его роль из-за нежелания полиции брать на себя ответственность.

"ТЦК заставили делать не их работу. На ТЦК навесили совершенно не их функцию. Функция фактически правоохранительного органа. А это военнослужащие, они не правоохранители. Это и совершенно другая подготовка, и совершенно другая психология", — подчеркнул Дикий.

Он добавил, что когда армии поручают гражданские или полицейские задачи, она использует "армейские методы", которые, по его мнению, военные еще применяют достаточно "лайтово".

Кто должен доставлять уклоняющихся?

Евгений Дикий прокомментировал слова Омбудсмена Дмитрия Лубинца по поводу того, что ТЦК не имеют права задерживать людей. Он согласился с правовой стороной вопроса, но указал на невыполнение обязанностей другими структурами.

"ТЦКшник вообще не должен встречаться с человеком на улице. Он должен сидеть в своем кабинете и оформлять человека, который уже там оказался. А как быть с теми, кто не добровольно? Так вот их должна доставлять национальная полиция. А вот она усердно уклоняется от того, чтобы это делать", — заявил ветеран.

По мнению эксперта, корень проблемы состоит в том, что правоохранители "не хотят выполнять свою работу по отношению к правонарушителям", а всю ответственность за процесс мобилизации перевели на военных.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца, который во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) сообщил о стремительном росте количества жалоб на действия представителей ТЦК — по его данным, этот показатель увеличился в 333 раза.