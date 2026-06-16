Повторення долі Покровська: озвучено катастрофічний прогноз про долю важливого міста

Ситуація в районі Костянтинівки на Донеччині стрімко ускладнюється та дедалі більше набуває ознак напівоточення з боку російських сил. За оцінками аналітиків DeepState, противник поступово посилює тиск на підступах до міста, намагаючись розширити зону контролю одразу з кількох напрямків.

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Окрему увагу викликають спроби російських підрозділів перерізати ключові логістичні шляхи, що забезпечують постачання українських військових. У разі подальшого просування ворога існує ризик часткового блокування Костянтинівки, що може негативно вплинути на оперативну обстановку в усьому секторі Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Аналітики зазначають, що російські сили активно діють на флангах міста та намагаються проникати в його межі невеликими групами. Зокрема, фіксується активність противника зі східного напрямку через район Новодмитрівки, а також тиск у районах Берестка та Іллінівки. Така тактика дозволяє поступово розширювати зону нестабільності навколо населеного пункту.

У DeepState підкреслюють, що характер бойових дій дедалі більше нагадує ситуацію, яка раніше спостерігалася в районі Покровська. Аналітики звертають увагу на ризики повторення помилок, коли замість системного стримування ворога відбуваються розрізнені спроби зачисток, тоді як противник зберігає можливість маневру та перегрупування.

Також повідомляється, що українські військові відзначають значну перевагу російських сил у кількості піхотних підрозділів. За їхніми словами, інтенсивність штурмових груп противника перевищує наявні ресурси оборони на цій ділянці фронту, що додатково ускладнює стабілізацію ситуації.

Портал "Коментарі" раніше писав, що на південному напрямку українські військові почали фіксувати появу нового типу ударних безпілотників, які, за попередніми оцінками, використовує противник для обходу та перевантаження систем протиповітряної оборони. Йдеться про відносно дешеві реактивні дрони спрощеної конструкції, що можуть бути частиною адаптації російських військ до сучасних українських засобів перехоплення. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" у своєму Telegram-каналі.