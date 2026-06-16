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Повторская судьба Покровска: озвучен катастрофический прогноз о судьбе важного города

DeepState сообщает об обострении возле Константиновки: враг пытается оцепить город, применяя тактику инфильтрации

16 июня 2026, 23:40
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Клименко Елена

Ситуация в районе Константиновки Донецкой области стремительно усложняется и все больше приобретает признаки полуокружения со стороны российских сил. По оценкам аналитиков DeepState, противник постепенно усиливает давление на подступах к городу, пытаясь расширить зону контроля сразу по нескольким направлениям.

Повторская судьба Покровска: озвучен катастрофический прогноз о судьбе важного города

Фото: из открытых источников

Особое внимание вызывают попытки российских подразделений перерезать ключевые логистические пути, обеспечивающие поставки украинских военных. В случае дальнейшего продвижения врага существует риск частичного блокирования Константиновки, что может негативно отразиться на оперативной обстановке во всем секторе Славянско-Краматорской агломерации.

Аналитики отмечают, что российские силы активно действуют на флангах города и пытаются проникать в его пределы небольшими группами. В частности, фиксируется активность противника с восточного направления через район Нововодмитровки, а также давление в районах Берестка и Ильиновки. Такая тактика позволяет расширять зону нестабильности вокруг населенного пункта.

В DeepState подчеркивают, что характер боевых действий все больше напоминает ситуацию, ранее наблюдавшуюся в районе Покровска. Аналитики обращают внимание на риски повторения ошибок, когда вместо системного сдерживания врага происходят разрозненные попытки зачисток, тогда как противник сохраняет возможность маневра и перегруппировки.

Также сообщается, что украинские военные отмечают значительное преимущество российских сил в количестве пехотных подразделений. По их словам, интенсивность штурмовых групп противника превышает имеющиеся ресурсы обороны на этом участке фронта, что дополнительно усложняет стабилизацию ситуации.

Портал "Комментарии" ранее писал, что на южном направлении украинские военные начали фиксировать появление нового типа ударных беспилотников, которые, по предварительным оценкам, использует противник для обхода и перегрузки систем противовоздушной обороны. Речь идет об относительно дешевых реактивных дронах упрощенной конструкции, которые могут быть частью адаптации российских войск к современным украинским средствам перехвата. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флэшом" в своем Telegram-канале.



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