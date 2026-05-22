"Повний васал": Україну попередили про невідворотність загрози з Білорусі

Російська Федерація продовжує демонструвати військову активність, зокрема через проведення навчань із використанням ядерного компонента. Водночас, за оцінками військових експертів, подібні дії мають передусім психологічний характер і спрямовані на тиск на країни НАТО та Захід загалом.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії Карел Ржегка зазначив, що подібне "брязкання зброєю" не досягає своєї мети. На його думку, країни Північноатлантичного альянсу вже достатньо стійкі до подібних сигналів і не піддаються залякуванню. Він підкреслив, що такі навчання розраховані радше на демонстративний ефект, ніж на реальний стратегічний результат.

Окремо генерал прокоментував можливі загрози з північного напрямку, зокрема з території Росії та Білорусі. Він нагадав, що поведінка російської сторони залишається непередбачуваною, а попередній досвід війни довів, що Москва не обмежується жодними міжнародними нормами. За його словами, Білорусь фактично залишається залежною від Кремля, що дозволяє використовувати її територію у військових сценаріях, подібно до того, як це вже відбувалося на початку повномасштабного вторгнення.

Водночас Ржегка наголосив, що ситуація суттєво змінилася: Україна сьогодні має значно вищий рівень обороноздатності, ніж у 2022 році. Це включає як посилення армії, так і досвід ведення бойових дій, що робить країну більш готовою до потенційних загроз із будь-якого напрямку.

