На українців чекають серйозні перебої з газом: у Раді шокували заявою

Країна-агресор Росія протягом останніх місяців систематично зосереджує удари на об’єктах нафтогазової інфраструктури України. Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив народний депутат Олексій Кучеренко.

За його словами, основними цілями ворога стають свердловини, а також вузли, через які здійснюється збір і транспортування палива. Такі атаки призводять до зниження внутрішнього видобутку енергоресурсів, що, своєю чергою, створює ризики виникнення дефіциту газу та можливих перебоїв у його постачанні споживачам.

Кучеренко наголосив, що Росія намагається дестабілізувати енергетичну систему країни, провокуючи проблеми з забезпеченням газом у містах. Особливо критично це може позначитися на великих населених пунктах, зокрема на Києві, де стабільне постачання енергоносіїв має життєво важливе значення. Він також зазначив, що робота когенераційних установок, які частково забезпечують електроенергію та тепло, також залежить від наявності газу.

Окремо нардеп підкреслив необхідність посилення захисту підземних сховищ та всієї газової інфраструктури, оскільки вона є ключовою для проходження опалювального сезону та підтримки енергетичної стабільності країни.

Водночас експерти енергетичної галузі застерігають, що у разі продовження атак Росії ризики для газової системи України можуть зростати. За їхніми словами, під загрозою опиняються не лише об’єкти видобутку, а й транспортна інфраструктура, що забезпечує доставку ресурсу споживачам. У випадку серйозних пошкоджень відновлення системи може потребувати значного часу та ресурсів, що ускладнить ситуацію в енергетичному секторі.

"Коментарі" вже писали, що в Угорщині на одному з об’єктів найбільшої нафтогазової компанії країни MOL стався потужний вибух, який спричинив масштабну пожежу. Про інцидент повідомив прем’єр-міністр Петер Мадяр, зазначивши, що подія мала серйозні наслідки для персоналу підприємства.