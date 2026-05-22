Украинцев ждут серьезные перебои с газом: в Раде шокировали заявлением

Страна-агрессор Россия в последние месяцы систематически сосредотачивает удары на объектах нефтегазовой инфраструктуры Украины. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил народный депутат Алексей Кучеренко.

По его словам, основными целями врага становятся скважины, а также узлы, через которые осуществляется сбор и транспортировка топлива. Такие атаки приводят к снижению внутренней добычи энергоресурсов, что в свою очередь создает риски возникновения дефицита газа и возможных перебоев в его поставке потребителям.

Кучеренко подчеркнул, что Россия пытается дестабилизировать энергетическую систему страны, провоцируя проблемы с обеспечением газом в городах. Особенно критически это может сказаться на больших населенных пунктах, в частности, в Киеве, где стабильная поставка энергоносителей имеет жизненно важное значение. Он также отметил, что работа когенерационных установок, частично обеспечивающих электроэнергию и тепло, также зависит от наличия газа.

Отдельно нардеп подчеркнул необходимость усиления защиты подземных хранилищ и всей газовой инфраструктуры, поскольку она является ключевой для прохождения отопительного сезона и поддержания энергетической стабильности страны.

В то же время, эксперты энергетической отрасли предостерегают, что в случае продолжения атак России риски для газовой системы Украины могут расти. По их словам, под угрозой оказываются не только объекты добычи, но и транспортная инфраструктура, обеспечивающая доставку ресурса потребителям. В случае серьезных повреждений восстановление системы может потребовать значительного времени и ресурсов, что усложнит ситуацию в энергетическом секторе.

"Комментарии" уже писали, что в Венгрии на одном из объектов крупнейшей нефтегазовой компании страны MOL произошел мощный взрыв, повлекший за собой масштабный пожар. Об инциденте сообщил премьер-министр Петер Мадяр, отметив, что событие имело серьезные последствия для персонала предприятия.