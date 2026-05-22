"Полный вассал": Украину предупредили о неотвратимости угрозы из Беларуси

Российская Федерация продолжает демонстрировать военную активность, в частности, через проведение учений с использованием ядерного компонента. В то же время, по оценкам военных экспертов, подобные действия носят прежде всего психологический характер и направлены на давление на страны НАТО и Запад в целом.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржегка отметил, что подобное "бряцание оружием" не достигает своей цели. По его мнению, страны Североатлантического альянса уже достаточно устойчивы к подобным сигналам и не подвергаются запугиванию. Он подчеркнул, что такие учения рассчитаны скорее на демонстративный эффект, чем на реальный стратегический результат.

Отдельно генерал прокомментировал возможные угрозы с северного направления, в том числе с территории России и Белоруссии. Он напомнил, что поведение российской стороны остается непредсказуемым, а предыдущий опыт войны доказал, что Москва не ограничивается международными нормами. По его словам, Беларусь фактически остается зависимой от Кремля, что позволяет использовать ее территорию в военных сценариях, подобно тому, как это уже происходило в начале полномасштабного вторжения.

В то же время Ржегка отметил, что ситуация существенно изменилась: Украина сегодня имеет значительно более высокий уровень обороноспособности, чем в 2022 году. Это включает как усиление армии, так и опыт ведения боевых действий, что делает страну более готовой к потенциальным угрозам по любому направлению.

