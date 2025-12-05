Повний колапс в Україні – питання кількох місяців: хто може підставити Київ

Європейський Союз заявив про готовність і надалі підтримувати Україну фінансово, аби забезпечити її обороноздатність та стабільність економіки у найближчі роки. Водночас усередині ЄС немає єдності щодо механізмів такої допомоги — дискусії тривають, пише The Telegraph.

Зокрема, журналісти зазначають, що Бельгія виступає обережно щодо ідеї фінансувати кредити Україні за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Брюссель побоюється, що якщо санкції будуть зняті раніше, ніж очікується, Москва може вимагати повернення своїх коштів, і тоді ЄС доведеться компенсувати утворений дефіцит. Окрім того, бельгійська влада остерігається, що Кремль наважиться подати судовий позов проти Euroclear — а відповідно, і проти Бельгії — за використання цих активів.

Аналітики видання наголошують, що без нових фінансових вливань із Європи перспективи України виглядають украй тривожно. Києву доведеться обирати між ключовими статтями бюджету, скорочуючи витрати навіть у критичних сферах, аби зберегти фінансування оборони.

Низка експертів вважає, що без стабільної зовнішньої підтримки економіка України може увійти в колапс уже протягом кількох місяців.

Раніше МВФ та Єврокомісія підрахували, що з огляду на зменшення американської фінансової допомоги та можливе затягування війни, Україні знадобиться додатково близько 140 млрд євро у 2026–2027 роках для покриття військових і бюджетних потреб. За оцінками МВФ, лише на бюджетну підтримку до 2029 року може знадобитися ще 140 млрд доларів.

