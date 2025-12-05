Европейский Союз заявил о готовности и дальше поддерживать Украину финансово, чтобы обеспечить ее обороноспособность и стабильность экономики в ближайшие годы. В то же время, внутри ЕС нет единства относительно механизмов такой помощи — дискуссии продолжаются, пишет The Telegraph.

Фото: из открытых источников

В частности, журналисты отмечают, что Бельгия выступает осторожно по поводу идеи финансировать кредиты Украине за счет доходов от замороженных российских активов. Брюссель опасается, что если санкции будут сняты раньше ожидаемого, Москва может потребовать возврата своих средств, и тогда ЕС придется компенсировать образовавшийся дефицит. Кроме того, бельгийские власти опасаются, что Кремль отважится подать судебный иск против Euroclear — а соответственно и против Бельгии — за использование этих активов.

Аналитики издания отмечают, что без новых финансовых вливаний из Европы перспективы Украины выглядят крайне тревожно. Киеву придется выбирать между ключевыми статьями бюджета, сокращая расходы даже в критических сферах, чтобы сохранить финансирование обороны.

Ряд экспертов считает, что без стабильной внешней поддержки экономика Украины может войти в коллапс уже несколько месяцев.

Ранее МВФ и Еврокомиссия подсчитали, что ввиду уменьшения американской финансовой помощи и возможной затягивания войны Украине понадобится дополнительно около 140 млрд евро в 2026–2027 годах для покрытия военных и бюджетных нужд. По оценкам МВФ, только на бюджетную поддержку к 2029 году может потребоваться еще 140 млрд. долларов.

Как уже писали "Комментарии", волонтер Сергей Стерненко выразил серьезную обеспокоенность состоянием украинской обороны, отмечая, что она "разваливается и деградирует". По его словам, в то время как ВСУ сталкиваются с критическими внутренними проблемами, российские войска активно продвигаются по нескольким направлениям, в частности Гуляйпольскому и Покровско-Мирноградскому.