Повний хаос в Росії уже у вересні: болючий удар для Путіна перед виборами

У вересні в Росії мають відбутися вибори до Держдуми. На тлі обстрілів території РФ портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи може Україна обстрілами зірвати вибори у РФ у вересні 2026 року.

Вибори у РФ. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що самими лише обстрілами Україна навряд чи зможе зірвати вибори у РФ. Російська влада контролює державні інституції та здатна проводити голосування навіть за умов підвищеної загрози. Можуть змінити формат, посилити охорону або обмежити доступ до окремих територій. Водночас удари по військових і логістичних об'єктах можуть вплинути на безпекову ситуацію, змусити владу перекидати додаткові ресурси та створити психологічний і інформаційний тиск.

Якщо атаки припадуть на період перед голосуванням, це може ускладнити організацію виборів у деяких регіонах, але не обов'язково призведе до їх скасування чи перенесення по всій країні. Більш реалістичним виглядає сценарій, за якого обстріли здатні вплинути на атмосферу навколо виборів і їхню логістику, але не зірвати сам процес на загальнодержавному рівні.

Чат-бот Gemini теж прогнозує, що суто обстрілами повністю зірвати вибори у РФ Україна не зможе. Однак Сили оборони здатні перетворити їх на управлінський хаос у багатьох регіонах.

Російська виборча система фальсифікується не на дільницях, а в кабінетах. Наявність трьох днів для голосування, дистанційного електронного голосування (ДЕГ) та адміністративного тиску дозволяє Кремлю намалювати потрібні цифри явки та “перемогу” умовної “Єдиної Росії” навіть за порожніх дільниць під час повітряних тривог.

Чат-бот Copilot зазначає, що Україна не має реалістичних можливостей “зірвати” вибори у РФ обстрілами. Російська влада контролює внутрішню безпеку й може проводити голосування навіть під тиском. Обстріли здатні створити локальні ризики на прикордонних чи окупованих територіях, але не зупинять загальнонаціональний процес.

Натомість такі дії можуть бути використані Москвою для пропаганди й виправдання репресій. Тому реальний інструмент України — дипломатичний та інформаційний тиск, який підриває легітимність виборів у міжнародному вимірі, а не їх фізичне блокування.

Попри різні формулювання, усі три чат-боти сходяться в одному: обстріли навряд чи зірвуть вибори до Держдуми. Максимум — ускладнять їх проведення в окремих регіонах, створять проблеми з безпекою та додадуть кремлю клопоту. Натомість значно відчутнішим для москви може стати міжнародний тиск і подальше посилення сумнівів щодо легітимності самого голосування.

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