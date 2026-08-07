В сентябре в России должны пройти выборы в Госдуму. На фоне обстрелов территории РФ портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, может ли Украина обстрелами сорвать выборы в РФ в сентябре 2026 года.

Выборы в РФ. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что одними только обстрелами Украина вряд ли сможет сорвать выборы в РФ. Российские власти контролируют государственные институты и способны проводить голосование даже в условиях повышенной угрозы. Могут изменить формат, усилить охрану или ограничить доступ к отдельным территориям. В то же время удары по военным и логистическим объектам могут повлиять на ситуацию безопасности, заставить власть перебрасывать дополнительные ресурсы и создать психологическое и информационное давление.

Если атаки придутся на период перед голосованием, это может усложнить организацию выборов в некоторых регионах, но не обязательно приведет к их отмене или переносу по всей стране. Более реалистичным выглядит сценарий, при котором обстрелы способны повлиять на атмосферу вокруг выборов и их логистику, но не сорвать сам процесс на общегосударственном уровне.

Чат-бот Gemini тоже прогнозирует, что чисто обстрелами полностью сорвать выборы в РФ Украина не сможет. Однако Силы обороны способны превратить их в управленческий хаос во многих регионах.

Российская избирательная система фальсифицируется не на участках, а в кабинетах. Наличие трех дней для голосования, дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и административного давления позволяет Кремлю нарисовать нужные цифры явки и "победу" условной "Единой России" даже при пустых участках во время воздушных тревог.

Чат-бот Copilot отмечает, что у Украины нет реалистичных возможностей "сорвать" выборы в РФ обстрелами. Российские власти контролируют внутреннюю безопасность и могут проводить голосование даже под давлением. Обстрелы способны создать локальные риски на приграничных или оккупированных территориях, но не остановят общенациональный процесс.

Однако такие действия могут быть использованы Москвой для пропаганды и оправдания репрессий. Поэтому реальный инструмент Украины – дипломатическое и информационное давление, которое подрывает легитимность выборов в международном измерении, а не их физическую блокировку.

Несмотря на разные формулировки, все три чата сходятся в одном: обстрелы вряд ли сорвут выборы в Госдуму. Максимум — усложнят их проведение в отдельных регионах, создадут проблемы с безопасностью и добавят кремлю хлопот. Вместо этого значительно ощутимее для москвы может стать международное давление и дальнейшее ужесточение сомнений относительно легитимности самого голосования.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое окончательное решение, по словам журналиста Гордона, принято по войне в Украине.



