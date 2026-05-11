Повне захоплення Донеччини: яку стратегію обрав ворог, щоб забрати область

Ситуація на Донбасі залишається вкрай складною, проте плани ворога щодо швидкого захоплення регіону розбиваються про запеклий опір та величезні втрати. Український військовий із позивним "Мучной" характеризує нинішні бойові дії не як тріумфальний марш росіян, а як виснажливу кампанію, де противник платить кров'ю за кожну посадку.

За словами бійця, окупанти змінили тактику: замість масштабних проривів вони вдаються до поступового "продавлювання" оборони. Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку, Костянтинівці та Лимані, намагаючись паралізувати українську логістику та зв'язок.

"Вони намагаються не стільки прорвати фронт, скільки поступово створювати умови, де оборону буде все важче тримати", — зазначає військовий.

Попри перевагу РФ у живій силі та авіації, територія Донеччини перетворилася для загарбників на справжню пастку. Просування часто не відповідає кількості покладених життів, а закріпитися на нових позиціях без колосальних втрат ворогу майже не вдається.

"Сам Донбас вже давно перетворився для них у м’ясорубку, де темп просування дуже часто не відповідає втратам", — підкреслює "Мучной".

Крім того, зі збільшенням дистанції просування у росіян виникають серйозні проблеми з тиловим забезпеченням. Чим далі вони просуваються вглиб, тим вразливішими стають їхні маршрути постачання, які перебувають під постійним вогневим контролем ЗСУ.

Автор допису резюмує, що війна перейшла у фазу затяжного протистояння ресурсів та витривалості. Попри всі труднощі, швидке захоплення регіону залишається для Кремля нездійсненною метою.

"Поки наша оборона тримає ключові вузли, логістику й здатність бити по ворогу в тилу — для русні це буде не прогулянка, а дуже кривава й довга історія", — підсумовує військовослужбовець.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів робочу нараду, де проаналізував результати бойових дій за квітень 2026 року. За його словами, обстановка на фронті залишається важкою, оскільки російські загарбники посилили наступальні операції майже на всіх ділянках та проводять ротацію сил.

Особливу увагу генерал приділив Покровському напрямку, який зараз є епіцентром бойових дій — там ворог тримає угруповання чисельністю близько 106 тисяч осіб.



