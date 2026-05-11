Полный захват Донбасса: какую стратегию выбрал враг, чтобы забрать область

Ситуация на Донбассе остается крайне сложной, однако планы врага относительно быстрого захвата региона разбиваются об упорное сопротивление и огромные потери. Украинский военный с позывным "Мучной" характеризует нынешние боевые действия не как триумфальный марш россиян, а как утомительную кампанию, где противник платит кровью за каждую посадку.

По словам бойца, оккупанты сменили тактику: вместо масштабных прорывов они прибегают к постепенному "продавливанию" обороны. Основные усилия враг сосредотачивается на Покровском направлении, Константиновке и Лимане, пытаясь парализовать украинскую логистику и связь.

"Они пытаются не столько прорвать фронт, сколько постепенно создавать условия, где оборону будет все труднее держать", — отмечает военный.

Несмотря на преимущество РФ в живой силе и авиации, территория Донбасса превратилась для захватчиков в настоящую ловушку. Продвижение часто не соответствует количеству уложенных жизней, а закрепиться на новых позициях без колоссальных потерь врагу почти не удается.

"Сам Донбасс уже давно превратился для них в мясорубку, где темп продвижения очень часто не соответствует потерям", — подчеркивает "Мучной".

Кроме того, по мере увеличения дистанции продвижения у россиян возникают серьезные проблемы с тыловым обеспечением. Чем дальше они продвигаются вглубь, тем уязвимее становятся их маршруты поставки, которые находятся под постоянным огненным контролем ВСУ.

Автор сообщения резюмирует, что война перешла в фазу затяжного противостояния ресурсов и выносливости. Несмотря на все трудности, скорый захват региона остается для Кремля невыполнимой целью.

"Пока наша оборона держит ключевые узлы, логистику и способность бить по врагу в тылу — для русских это будет не прогулка, а очень кровавая и долгая история", — заключает военнослужащий.

Отметим, портал "Комментарии" писал, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел рабочее совещание, где проанализировал результаты боевых действий за апрель 2026 года. По его словам, обстановка на фронте остается тяжелой, поскольку российские захватчики ужесточили наступательные операции почти на всех участках и производят ротацию сил.

Особое внимание генерал уделил Покровскому направлению, которое сейчас является эпицентром боевых действий — там враг держит группировку численностью около 106 тысяч человек.



