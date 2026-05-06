Українські чоловіки віком від 18 до 22 років включно з серпня 2025 року отримали право вільно виїжджати за кордон під час воєнного стану. Це рішення Кабміну стало помітним послабленням загальних обмежень, які діють для більшості чоловіків від 23 до 60 років. Однак у суспільстві періодично з'являються чутки про можливе скасування цієї норми вже у 2026-му. Штучний інтелект на запит порталу “Коментарі” спрогнозував, чи заборонять виїзд з країни чоловікам до 23 років у 2026 році.

Чат-бот Chat GPT зазначає, що ймовірність повної заборони для чоловіків до 23 років у 2026 році виглядає низькою. Швидше за все, влада обере інші обмеження: посилення контролю документів та більш жорсткі умови перетину кордону для окремих категорій, а не загальну заборону. Чат-бот пояснює, що держава вже зробила крок до пом'якшення правил для молоді, тому повний відкат виглядатиме політично ризикованим. Але війна змушує державу тримати ситуацію гнучкою. Найбільш імовірний сценарій — збереження чинних послаблень з періодичним посиленням контролю, а не радикальні заборони для всіх чоловіків до 23 років.

Чат-бот Gemini прогнозує, що офіційної повної заборони на виїзд для осіб віком до 23 років у 2026 році не запровадять. Але влада посилить вимоги щодо військового обліку для цієї категорії при перетині кордону. Це означатиме, що виїзд стане фактично неможливим без наявності актуальних документів з ТЦК. Навіть для тих, хто ще не підпадає під мобілізацію. Пряма заборона виїзду для молоді до 23 років є занадто радикальним політичним кроком, що може спричинити соціальний вибух. Уряд продовжуватиме стратегію "м'якого обмеження", створюючи бюрократичні бар'єри замість юридичних табу. Головним викликом для держави залишиться балансування між фронтом та збереженням демографічного потенціалу для майбутнього відновлення.

Чат-бот Deepseek розповів, що імовірність прямої заборони виїзду для всіх чоловіків до 23 років у 2026 році видається надзвичайно низькою. Ризики для чоловіків цього віку втратити право на виїзд є мінімальними, що підтверджується офіційними заявами влади та відсутністю дієвих дискусій про скасування цієї норми. Але у фокусі залишиться посилення контролю за чоловіками мобілізаційного віку, які вже перебувають за кордоном.

Чат-бот Grok запевняє, що повної заборони виїзду для чоловіків до 23 років у 2026 році не буде. Можливі точкові уточнення, як-от посилення перевірок військово-облікових документів чи обмеження для певних професій. Але радикальних змін не очікується. Влада буде балансувати між безпекою та збереженням людського капіталу. Обмеження на виїзд — це інструмент воєнного часу, який має бути пропорційним та прозорим. Замість нових заборон ефективніше працювати над справедливою мобілізацією, ротаціями та підтримкою добровольців. Молодь — це майбутнє країни, і його не варто втрачати через надмірну жорсткість.

У висновку прогнози всіх чат-ботів зводяться до однієї думки — повної заборони на виїзд для молоді віком до 23 років у цьому році не запровадять. ШІ зазначає, що українська влада змушена балансувати між потребами армії та соціальною напругою. Тому можливе посилення бюрократичних перепон та введення нових, більш складних умов для виїзду за кордон.

