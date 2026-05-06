Украинские мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно с августа 2025 года, получили право свободно выезжать за границу во время военного положения. Это решение Кабмина стало заметным ослаблением общих ограничений, действующих для большинства мужчин от 23 до 60 лет. Однако в обществе периодически появляются слухи о возможной отмене этой нормы уже в 2026 году. Искусственный интеллект по запросу портала "Комментарии" спрогнозировал, запретят ли выезд из страны мужчинам до 23 лет в 2026 году.

Чат-бот Chat GPT отмечает, что вероятность полного запрета для мужчин до 23 лет в 2026 году выглядит низкой. Скорее всего, власти выберут другие ограничения: ужесточение контроля документов и более жесткие условия пересечения границы для отдельных категорий, а не общий запрет. Чат-бот объясняет, что государство уже сделало шаг к смягчению правил для молодежи, поэтому полный откат будет выглядеть политически рискованным. Но война вынуждает государство держать ситуацию гибкой. Наиболее вероятный сценарий – сохранение действующих послаблений с периодическим усилением контроля, а не радикальные запреты для всех мужчин до 23 лет.

Чат-бот Gemini прогнозирует, что официальный полный запрет на выезд для лиц в возрасте до 23 лет в 2026 году не будет введен. Но власти ужесточат требования по военному учету для этой категории при пересечении границы. Это означает, что выезд станет фактически невозможным без наличия актуальных документов с ТЦК. Даже тем, кто еще не подпадает под мобилизацию. Прямой запрет выезда для молодежи до 23 лет является слишком радикальным политическим шагом, что может повлечь за собой социальный взрыв. Правительство будет продолжать стратегию "мягкого ограничения", создавая бюрократические барьеры вместо юридических табу. Главным вызовом для государства останется балансировка между фронтом и сохранением демографического потенциала для будущего восстановления.

Чат-бот Deepseek рассказал, что вероятность прямого запрета выезда для всех мужчин до 23 лет в 2026 году кажется чрезвычайно низкой. Риски для мужчин этого возраста потерять право на выезд минимальны, что подтверждается официальными заявлениями власти и отсутствием действенных дискуссий об отмене этой нормы. Но в фокусе останется ужесточение контроля за мужчинами мобилизационного возраста, которые уже находятся за границей.

Чат-бот Grok уверяет, что полного запрета выезда для мужчин в возрасте до 23 лет в 2026 году не будет. Возможны точечные уточнения, например усиление проверок военно-учетных документов или ограничения для определенных профессий. Но радикальных перемен не ожидается. Власти будут балансировать между безопасностью и сохранением человеческого капитала. Ограничение на выезд — инструмент военного времени, который должен быть пропорциональным и прозрачным. Вместо новых запретов эффективно работать над справедливой мобилизацией, ротациями и поддержкой добровольцев. Молодежь – это будущее страны, и его не стоит терять из-за чрезмерной жесткости.

В заключении прогнозы всех чат-ботов сводятся к одному мнению – полного запрета на выезд для молодежи в возрасте до 23 лет в этом году не введут. ИИ отмечает, что украинские власти вынуждены балансировать между потребностями армии и социальным напряжением. Поэтому возможно усиление бюрократических преград и введение новых более сложных условий для выезда за границу.

