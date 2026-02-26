Повна катастрофа на фронті: Росія випробовує нову зброю - ураження масове і майже миттєве

Ситуація на фронті стабільно складна — окупанти продовжують тиснути, оборонці України мужньо відстоюють кожен сантиметр української землі.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Яна Зінкевич розповіла про загрозливу ситуацію на фронті. За її словами, росіяни почали використовувати на полі бою хлорацетофенон — речовину зі складу так званого сльозогінного газу.

“На фронті його застосовують цілеспрямовано, щоб змусити українських військових покинути укриття, бліндажі та окопи або просто позбавити їх можливості виконувати бойові завдання.Дія починається майже миттєво. Уже за кілька секунд після вдихання мікрочастинок з’являється сильна сльозотеча, нестримний кашель, набряк слизової носа”, — пояснила вона.

За словами народної депутатки, в умовах бою це не просто дискомфорт, а фактична втрата боєздатності.

“Під удар потрапляють і парамедики, які евакуюють поранених. У закритому просторі медеваків ризик ще вищий: частинки речовини осідають на одязі та волоссі постраждалих і продовжують випаровуватися. За тривалого контакту це може спричинити навіть набряк легень”, — зауважила нардепка.

Єдиний реальний спосіб захистити життя й здоров’я медиків і поранених у таких умовах, за словами політика, застосування протигазів.

