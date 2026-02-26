Полная катастрофа на фронте: Россия испытывает новое оружие – поражение массовое и почти мгновенное

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Ситуация на фронте стабильно сложная – оккупанты продолжают давить, защитники Украины мужественно отстаивают каждый сантиметр украинской земли.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Яна Зинкевич рассказала об угрожающей ситуации на фронте. По ее словам, россияне начали использовать на поле боя хлорацетофенон – вещество из состава так называемого слезоточивого газа.
По словам народной депутатки, в условиях боя это не просто дискомфорт, а фактическая утрата боеспособности.
Единственный реальный способ защитить жизнь и здоровье медиков и раненых в таких условиях, по словам политика, применения противогазов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что обеспечение военных на фронте дронами Украина может провалить. В Раде критикуют и организацию закупок и сами закупки.
Народная депутат Анна Скороход сообщила, что Генштаб и Минобороны не смогли сформировать план закупок дронов на 2026 год. Теперь, по ее словам, АОЗ опрашивает производителей экстренного изготовления дронов на февраль-март 2026 года.