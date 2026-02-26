Полная катастрофа на фронте: Россия испытывает новое оружие – поражение массовое и почти мгновенное

Ситуация на фронте стабильно сложная – оккупанты продолжают давить, защитники Украины мужественно отстаивают каждый сантиметр украинской земли.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Яна Зинкевич рассказала об угрожающей ситуации на фронте. По ее словам, россияне начали использовать на поле боя хлорацетофенон – вещество из состава так называемого слезоточивого газа.

"На фронте его применяют целенаправленно, чтобы заставить украинских военных покинуть укрытия, блиндажи и окопы или просто лишить их возможности выполнять боевые задачи. Действие начинается почти мгновенно. Уже через несколько секунд после вдыхания микрочастиц появляется сильное слезотечение, безудержный кашель, отек слизистой носа", — отметила она.

По словам народной депутатки, в условиях боя это не просто дискомфорт, а фактическая утрата боеспособности.

"Под удар попадают и парамедики, которые эвакуируют раненых. В закрытом пространстве медавеков риск еще выше: частицы вещества оседают на одежде и волосах пострадавших и продолжают испаряться. При длительном контакте это может привести даже к отеку легких", — отметила нардепка.

Единственный реальный способ защитить жизнь и здоровье медиков и раненых в таких условиях, по словам политика, применения противогазов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что обеспечение военных на фронте дронами Украина может провалить. В Раде критикуют и организацию закупок и сами закупки.

Народная депутат Анна Скороход сообщила, что Генштаб и Минобороны не смогли сформировать план закупок дронов на 2026 год. Теперь, по ее словам, АОЗ опрашивает производителей экстренного изготовления дронов на февраль-март 2026 года.