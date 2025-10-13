logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Повітряні атаки РФ стануть ще смертоноснішими: що вигадала РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Повітряні атаки РФ стануть ще смертоноснішими: що вигадала РФ

РФ знайшла спосіб зробити повітряні атаки більш непередбачуваними

13 жовтня 2025, 14:35
Російські носії "Кинджалів" Міг-31 тепер можуть дозаправлятися у повітрі перед запуском ракет, перебуваючи поза зоною досяжності систем раннього попередження України, і це підвищує непередбачуваність російських повітряних атак. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише Kyiv Post.

Повітряні атаки РФ стануть ще смертоноснішими: що вигадала РФ

Дозаправлення російського літака. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, в суботу військовий блогер OSINT Warfare виклав у мережу X зображення, на якому, мабуть, відображений російський винищувач-бомбардувальник МіГ-31К/Л з балістичною ракетою Х-47М2 "Кинжал" на борту, що заправляється в повітрі літаком-заправником Іл-.

Автори публікації зазначають, що військові оглядачі розглядають це як зміну тактики, що дозволяє винищувачу завдавати ударів з глибини Росії, за межами зони дії українських систем раннього попередження та повітряного спостереження, що скорочує час, необхідний українцям для укриття чи розгортання засобів протиповітряної оборони. Використання дозаправки у повітрі збільшує дальність польоту та тривалість перебування у повітрі МіГ-31, дозволяючи йому довше перебувати у повітрі перед запуском ракет.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські окупанти готують наступну ракетну атаку найближчим часом.

Раніше "Коментарі" писали – внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти знеструмлено значну кількість споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. Про це повідомляє портал "Коментарі" із посиланням на інформацію Міненерго.

Енергетики вже розпочали оцінку наслідків та підготовку схеми загоєння споживачів! Для стабілізації ситуації в енергосистемі частини регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії. Аварійні відключення буде скасовано після стабілізації ситуації в енергосистемі.




Джерело: https://www.kyivpost.com/post/61972
