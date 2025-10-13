Повітряні атаки РФ стануть ще смертоноснішими: що вигадала РФ

Російські носії "Кинджалів" Міг-31 тепер можуть дозаправлятися у повітрі перед запуском ракет, перебуваючи поза зоною досяжності систем раннього попередження України, і це підвищує непередбачуваність російських повітряних атак. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише Kyiv Post.

Дозаправлення російського літака. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, в суботу військовий блогер OSINT Warfare виклав у мережу X зображення, на якому, мабуть, відображений російський винищувач-бомбардувальник МіГ-31К/Л з балістичною ракетою Х-47М2 "Кинжал" на борту, що заправляється в повітрі літаком-заправником Іл-.

Автори публікації зазначають, що військові оглядачі розглядають це як зміну тактики, що дозволяє винищувачу завдавати ударів з глибини Росії, за межами зони дії українських систем раннього попередження та повітряного спостереження, що скорочує час, необхідний українцям для укриття чи розгортання засобів протиповітряної оборони. Використання дозаправки у повітрі збільшує дальність польоту та тривалість перебування у повітрі МіГ-31, дозволяючи йому довше перебувати у повітрі перед запуском ракет.

