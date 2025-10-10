logo

Оккупанты готовят следующую ракетную атаку на выходные: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты готовят следующую ракетную атаку на выходные: что известно

Российская армия снаряжает бомбардировщики ракетами для удара по Украине

10 октября 2025, 11:15
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Следующая массированная атака может произойти в течение следующих 2 суто. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию мониторинговых каналов.

Мониторы отмечают, что особенно внимательными нужно быть западным областям и Киеву, однако не исключение – удары по всем областям Украины.

Сейчас снаряженные крылатыми ракетами 4 борта Ту-95МС/Ту-160 из аэ "Украинка" осуществляют передислокацию на аэ "Оленья".

В общей сложности известно о по меньшей мере 8 загруженных "под завязку" (7-8 ракет на борт) Ту-95МС/Ту-160.

Также известно, что во время ночной атаки не использовались ракеты "Калибр" с морских ракетоносителей, поэтому количество целей, дополнительно к "традиционным" "шахедам" и ракетам может добавиться.

В любом случае, россияне пытаются выбить энергетику в Украине, поэтому украинцам рекомендуют не игнорировать воздушные тревоги, по возможности спускаться в укрытия, а также зарядить все устройства, пауэрбенки, сделать запасы воды, запастись свечами и фонарями.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в результате российской массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты, обесточено значительное количество потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минэнерго.

Энергетики уже приступили к оценке последствий и подготовке схемы заживления потребителей! Для стабилизации ситуации в энергосистеме в части регионов применены аварийные отключения электроэнергии. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.



