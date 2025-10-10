Наступна масована атака може відбутися протягом наступних 2 діб. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію моніторингових каналів.

Окупанти готують наступну ракетну атаку на вихідні: що відомо

Монітори зазначають, що особливо уважними треба бути західним областям та Києву, проте не виключення – удари по всіх областях України.

Зараз споряджені крилатими ракетами 4 борти Ту-95МС/Ту-160 з ае "Українка" здійснюють передислокацію на ае "Оленья".

Загалом відомо про щонайменше 8 завантажених "під завʼязку" (7-8 ракет на борт) Ту-95МС/Ту-160.

Також відомо, що під час нічної атаки не використовувалися ракети "Калібр" з морських ракетоносіїв, тому кількість цілей, додатково до "традиційних" "шахедів" та ракет може додатися.

У будь-якому разі росіяни намагаються вибити енергетику в Україні, тому українцям рекомендують не ігнорувати повітряні тривоги, за можливості спускатися до укриттів, а також зарядити всі пристрої, павербенки, зробити запаси води, припасти свічки та ліхтарі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, знеструмлена значна кількість споживачів у м. Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Міненерго.

Енергетики вже приступили до оцінки наслідків і підготовки схеми заживлення споживачів! Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.