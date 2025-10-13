Воздушные атаки РФ станут еще смертоноснее: что придумала РФ

Российские носители "Кинжалов" Миг-31 теперь могут дозаправляться в воздухе перед запуском ракет, находясь вне зоны досягаемости систем раннего предупреждения Украины, и это повышает непредсказуемость российских воздушных атак. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Kyiv Post.

Дозаправки российского самолета. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, в субботу военный блогер OSINT Warfare выложил в сеть X изображение, на котором, по всей видимости, запечатлен российский истребитель-бомбардировщик МиГ-31К/Л с баллистической ракетой Х-47М2 "Кинжал" на борту, заправляемый в воздухе самолетом-заправщиком Ил-78, предположительно где-то над территорией России.

Авторы публикации отмечают, военные обозреватели рассматривают это как изменение тактики, позволяющее истребителю наносить удары из глубины России, за пределами зоны действия украинских систем раннего предупреждения и воздушного наблюдения, что сокращает время, необходимое украинцам для укрытия или развертывания средств противовоздушной обороны. Использование дозаправки в воздухе увеличивает дальность полета и продолжительность нахождения в воздухе МиГ-31, позволяя ему дольше находиться в воздухе перед запуском ракет.

Энергетики уже приступили к оценке последствий и подготовке схемы заживления потребителей! Для стабилизации ситуации в энергосистеме в части регионов применены аварийные отключения электроэнергии. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.



