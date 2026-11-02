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Повертатися з окупації стане простіше: який орган створять в Україні

Нова структура займеться пошуком шляхів повернення українців з окупації, захистом їхніх прав та супроводом сімей

2 листопада 2026, 15:29
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Кравцев Сергей

В Україні планують створити Центр повернення цивільних, який допомагатиме повертати людей із тимчасово окупованих територій. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час прес-конференції.

Повертатися з окупації стане простіше: який орган створять в Україні

Дмитро Лубінець. Фото: з відкритих джерел

За його словами, нова структура зосередиться не лише на організації повернення українців, а й на захисті їхніх прав, а також на всіх необхідних етапах. Окремим напрямком стане фіксація порушень, які здійснюють Росія щодо цивільного населення.

За основу роботи Центру бажають взяти досвід Центру захисту прав дитини. Нову структуру планують розмістити на базі офісу омбудсмена. Звертатися туди зможуть родичі українців, які залишаються на окупованих територіях або затримано російською стороною.

Дмитро Лубінець наголосив, що проект Україна має намір реалізовувати самостійно, залучаючи зацікавлених партнерів. За його словами, Центр не створюватиметься спільно з Росією.                    

Паралельно українська сторона веде переговори щодо регулярної доставки гуманітарної допомоги до Олешки. Йдеться про постачання як мінімум один раз на місяць.           

Таким чином, ініціатива має об'єднати роботу щодо повернення цивільних, захисту постраждалих від дій окупаційної влади та підтримки сімей, які намагаються знайти своїх близьких. При цьому конкретних термінів запуску Центру та деталей механізму його роботи поки що не озвучено.

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