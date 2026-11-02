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Возвращаться из оккупации станет проще: какой орган создадут в Украине

Новая структура займется поиском путей возвращения украинцев из оккупации, защитой их прав и сопровождением семей

2 ноября 2026, 15:29
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Кравцев Сергей

В Украине планируют создать Центр возвращения гражданских, который будет помогать возвращать людей с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции.

Возвращаться из оккупации станет проще: какой орган создадут в Украине

Дмитрий Лубинец. Фото: из открытых источников

По его словам, новая структура сосредоточится не только на организации возвращения украинцев, но и на защите их прав, а также сопровождении на всех необходимых этапах. Отдельным направлением станет фиксация нарушений, совершаемых Россией в отношении гражданского населения.

За основу работы Центра хотят взять опыт Центра защиты прав ребенка. Новую структуру планируют разместить на базе Офиса омбудсмена. Обращаться туда смогут родственники украинцев, которые остаются на оккупированных территориях или были задержаны российской стороной.

Лубинец подчеркнул, что проект Украина намерена реализовывать самостоятельно, привлекая заинтересованных партнеров. По его словам, Центр не будет создаваться совместно с Россией.

Параллельно украинская сторона ведет переговоры о регулярной доставке гуманитарной помощи в Олешки. Речь идет о поставках как минимум один раз в месяц.

Таким образом, инициатива должна объединить работу по возвращению гражданских, защите пострадавших от действий оккупационных властей и поддержке семей, которые пытаются найти своих близких. При этом конкретные сроки запуска Центра и детали механизма его работы пока не озвучены.

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