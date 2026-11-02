Мелания Трамп сделала важное заявление об эвакуации из Олешек: что известно о гуманитарной миссии

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Кравцев Сергей
Первая леди США Мелания Трамп сообщила об эвакуации почти 800 человек из Олешек Херсонской области в рамках гуманитарной миссии, которая, по ее словам, прошла во время перемирия. О завершении сделки она написала в соцсети X.
Мелания Трамп. Фото: из открытых источников
Мелания Трамп назвала миссию успешной. По ее словам, региону удалось доставить необходимую гуманитарную помощь, а также организовать эвакуацию значительного количества людей.
Она отдельно поблагодарила Украину и Россию за участие в процессе и сотрудничество в рамках так называемого Олешковского перемирия.
По мнению Мелании Трамп, эта гуманитарная операция может стать основой дальнейшего мирного урегулирования между двумя странами.
Заявление первой леди США обратило внимание на гуманитарную ситуацию в Олешках, которые расположены на временно оккупированной территории Херсонщины. В то же время в ее сообщении не приведены подробности маршрута эвакуации, организаторов операции и того, куда именно вывезли людей.
Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска воспользовались режимом прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области не только для проведения гуманитарной операции, но и для усиления собственных военных позиций. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.