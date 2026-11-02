Мелания Трамп сделала важное заявление об эвакуации из Олешек: что известно о гуманитарной миссии

Первая леди США Мелания Трамп сообщила об эвакуации почти 800 человек из Олешек Херсонской области в рамках гуманитарной миссии, которая, по ее словам, прошла во время перемирия. О завершении сделки она написала в соцсети X.

Мелания Трамп. Фото: из открытых источников

Мелания Трамп назвала миссию успешной. По ее словам, региону удалось доставить необходимую гуманитарную помощь, а также организовать эвакуацию значительного количества людей.

"Миссия завершилась успехом: в регион была доставлена жизненно необходимая помощь, а также обеспечена эвакуация почти 800 человек", – отметила первая леди США.

Она отдельно поблагодарила Украину и Россию за участие в процессе и сотрудничество в рамках так называемого Олешковского перемирия.

По мнению Мелании Трамп, эта гуманитарная операция может стать основой дальнейшего мирного урегулирования между двумя странами.

"От имени Америки я выражаю благодарность России и Украине за их ведущую роль и сотрудничество в рамках Олешкивского перемирия. Надеюсь, что Олешки станут основой для крепкого мира между двумя странами", – написала она.

Заявление первой леди США обратило внимание на гуманитарную ситуацию в Олешках, которые расположены на временно оккупированной территории Херсонщины. В то же время в ее сообщении не приведены подробности маршрута эвакуации, организаторов операции и того, куда именно вывезли людей.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска воспользовались режимом прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области не только для проведения гуманитарной операции, но и для усиления собственных военных позиций. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.



