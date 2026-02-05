Повернуться до часів мамонтів: росіянам обіцяють пекло через блокування Starlink

Нещодавно Росія почала активно використовувати термінали Starlink для організації своєї системи військового зв’язку. Втім, їхнє блокування навряд чи стане критичним для РФ у такій мірі, як це було б для України, зазначив військовий експерт Михайло Жирохов у ефірі Radio NV.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, російські війська перейняли досвід України та закуповували тисячі терміналів через країни на кшталт ОАЕ, Вірменії та Казахстану. Проте основою їхнього армійського зв’язку залишаються радянські радіостанції.

"Російська армія значно менш залежна від Starlink, ніж українська", – підкреслив Жирохов.

Він додав, що Україна спершу будувала власну систему управління і комунікацій, спираючись на супутникові технології, тому мала відповідний досвід. Натомість у Росії вже існувала, хоч і досить обмежена, система зв’язку, що функціонувала ще у 2022 році. Вона була далекою від ідеалу — не могла передавати великі обсяги даних, працювала нестабільно, але виконувала базові військові завдання.

"Певний час, можливо кілька тижнів, росіяни будуть перебудовувати свої комунікації. Вони повернуться до рівня 2022 року — до того, що я жартома називаю "часами мамонтів"", – пояснив Жирохов.

Раніше російська сторона повідомляла про масові відключення терміналів Starlink на різних ділянках фронту, визнаючи відсутність альтернатив цьому супутниковому інтернету. Своєю чергою, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов також зауважив, що блокування Starlink створило складнощі для РФ і фактично зупинило штурмові дії на кількох напрямках.

Портал "Коментарі" вже писав, що жителі прифронтових населених пунктів на південному сході України масово залишають свої домівки через посилення обстрілів і поступове наближення російських військ до Запорізької області. Про це повідомляє агентство Reuters.