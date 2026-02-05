Вернутся ко временам мамонтов: россиянам обещают ад из-за блокировки Starlink

Недавно Россия начала активно использовать терминалы Starlink для организации своей системы военной связи. Впрочем, их блокировка вряд ли станет критической для РФ в такой степени, как это было бы для Украины, отметил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, российские войска переняли опыт Украины и закупали тысячи терминалов через страны типа ОАЭ, Армении и Казахстана. Однако основой их армейской связи остаются советские радиостанции.

"Российская армия значительно менее зависима от Starlink, чем украинская", — подчеркнул Жирохов.

Он добавил, что Украина сначала строила собственную систему управления и коммуникаций, основываясь на спутниковых технологиях, поэтому имела соответствующий опыт. В России уже существовала, хотя и довольно ограниченная, система связи, функционировавшая еще в 2022 году. Она была далека от идеала — не могла передавать большие объемы данных, работала нестабильно, но выполняла базовые военные задачи.

"Некоторое время, возможно, несколько недель, россияне будут перестраивать свои коммуникации. Они вернутся к уровню 2022 года – к тому, что я в шутку называю "временами мамонтов"", – объяснил Жирохов.

Ранее российская сторона сообщала о массовых отключениях терминалов Starlink на разных участках фронта, признавая отсутствие альтернатив этому спутниковому интернету. В свою очередь советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов также отметил, что блокирование Starlink создало сложности для РФ и фактически остановило штурмовые действия на нескольких направлениях.

