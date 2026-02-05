"Нікому не хочеться помирати": на Заході показали пекельне життя українців через наступ Путіна

Жителі прифронтових населених пунктів на південному сході України масово залишають свої домівки через посилення обстрілів і поступове наближення російських військ до Запорізької області. Про це повідомляє агентство Reuters.

Фото: з відкритих джерел

За останній час було повністю зупинено автобусне сполучення між Запоріжжям і селом Таврійське, яке розташоване приблизно за пів сотні кілометрів від міста. Через зростання загрози бойових дій населений пункт стрімко втрачає мешканців.

Серед тих, хто був змушений евакуюватися, — 35-річна Марина Вишневська. Разом із п’ятьма дітьми вона залишила село на спеціальному автобусі, організованому поліцією. За її словами, люди до останнього сподівалися, що ситуація стабілізується, однак із кожним днем ставало очевидно: небезпека лише зростає, і зволікати більше не можна.

Попри відновлення дипломатичних контактів між Києвом і Москвою за участю США, російські війська продовжують повільний наступ уздовж фронту протяжністю близько 1200 кілометрів. Найскладнішою залишається обстановка на південному сході України — поблизу укріплених районів Донеччини та на підступах до Запоріжжя, яке Кремль включає до переліку своїх претензій.

Українські військові інформують про активні бойові дії в районі Гуляйполя, що розташоване неподалік Таврійського. Місцеві жителі розповідають про постійні атаки дронів, авіаудари та артилерійські обстріли.

Вивезення цивільних здійснюють поліцейські разом із волонтерами, рухаючись єдиною дорогою, яку накрили захисними сітками від безпілотників. За словами представників місцевої влади, у навколишніх селах майже не залишилося родин.

Волонтер Влад Маховський зазначає, що з кожним тижнем масштаби руйнувань зростають, а ризики для мирного населення лише посилюються.

Серед евакуйованих — 66-річна Наталія Федоренко, яку забрали з напівзнищеного будинку. Жінка зі сльозами на очах зізналася, що життя під постійними обстрілами стало нестерпним: страх за власне життя та майбутнє не залишає людей ні на хвилину.

Як вже писали "Коментарі", російські війська продовжують обстріли прикордонних територій у Чернігівській, Сумській та Харківській областях, однак їхні дії мають локальний характер. На окремих ділянках спроби штурмів українські захисники відбили. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, масованих атак уздовж всієї лінії кордону не спостерігається, активність противника проявляється точково, у вигляді обстрілів та локальних спроб просування піхоти.