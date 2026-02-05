Жители прифронтовых населенных пунктов на юго-востоке Украины массово покидают свои дома из-за усиления обстрелов и постепенного приближения российских войск к Запорожской области. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: из открытых источников

За последнее время было полностью остановлено автобусное сообщение между Запорожьем и селом Таврическое, расположенное примерно в полусотне километров от города. Из-за роста угрозы боевых действий населенный пункт стремительно теряет жителей.

Среди тех, кто вынужден был эвакуироваться, — 35-летняя Марина Вишневская. Вместе с пятью детьми она покинула село на специальном автобусе, организованном полицией. По ее словам, люди до последнего надеялись, что ситуация стабилизируется, однако с каждым днем стало очевидно: опасность только растет, и медлить больше нельзя.

Несмотря на возобновление дипломатических контактов между Киевом и Москвой с участием США, российские войска продолжают медленное наступление вдоль фронта протяженностью около 1200 км. Самой сложной остается обстановка на юго-востоке Украины — вблизи укрепленных районов Донбасса и на подступах к Запорожью, которое Кремль включает в список своих претензий.

Украинские военные информируют об активных боевых действиях в районе Гуляйполя, расположенном неподалеку от Таврического. Местные жители рассказывают о постоянных атаках дронов, авиаударах и артиллерийских обстрелах.

Вывоз гражданских осуществляют полицейские вместе с волонтерами, двигаясь по единственной дороге, которую накрыли защитными сетками от беспилотников. По словам представителей местных властей, в окрестных селах почти не осталось семей.

Волонтер Влад Маховский отмечает, что с каждой неделей масштабы разрушений возрастают, а риски для мирного населения только усиливаются.

Среди эвакуированных – 66-летняя Наталья Федоренко, которую забрали из полууничтоженного дома. Женщина со слезами на глазах призналась, что жизнь под постоянными обстрелами стала невыносимой: страх за собственную жизнь и будущее не покидает людей ни на минуту.

Как уже писали "Комментарии", российские войска продолжают обстрелы приграничных территорий в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, однако их действия носят локальный характер. На отдельных участках попытки штурмов украинские защитники отразили. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, массированных атак вдоль всей линии границы не наблюдается, активность противника проявляется точечно в виде обстрелов и локальных попыток продвижения пехоты.