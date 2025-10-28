Повернулися назад у 1992 рік: у ЦНС розповіли, як людям доводиться виживати в окупації

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Рівень безробіття на окупованих територіях утричі перевищує цифри, зафіксовані ще 1992 року. Для того щоб вижити, люди замість грошей працюють за продуктові набори. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
Люди в окупації. Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що лише 30% мешканців окупованих Донецької та Луганської областей наразі мають роботу.
За даними ГУР, які наводять у центрі, внаслідок бойових дій на Донбасі понад три тисячі підприємств на тимчасово окупованих територіях повністю зупинили свою діяльність.
Виробничі потужності вивозяться у Росію чи передаються під контроль російських компаній.
Більшість населення залишилася без постійної роботи, тому змушена йти на тимчасову, низькооплачувану або пов'язану з російськими окупаційними структурами.
За інформацією джерел ЦНС на місцях, частина людей змушують працювати на об'єктах "військово-відновлювального" характеру — у комунальних службах, на будівництві оборонних споруд або у ремонтних підрозділах, що підпорядковуються російським військовим.
Також частину працівників закритих окупантами підприємств "скорочено" лише формально, щоб не зважати на статистику безробітних.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін поспіхом віддає своїм військам приголомшливий наказ: на Заході розповіли, про що йдеться.