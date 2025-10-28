Вернулись назад в 1992 год: в ЦНС рассказали, как людям приходится выживать в оккупации

Уровень безработицы на оккупированных территориях втрое превышает цифры, которые были зафиксированы еще в 1992 году. Для того, чтобы выжить, люди вместо денег работают за продуктовые наборы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Люди в оккупации. Фото: из открытых источников

Отмечается, что только 30% жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей сейчас имеют работу.

Согласно данным ГУР, которые приводят в центре, в результате боевых действий на Донбассе более трех тысяч предприятий на временно оккупированных территориях полностью остановили свою деятельность.

Производственные мощности вывозятся в Россию или передаются под контроль российских компаний.

Большинство населения осталось без постоянной работы, поэтому вынуждены идти на временную, низкооплачиваемую или связанную с российскими оккупационными структурами.

По информации источников ЦНС на местах, часть людей заставляют работать на объектах "военно-восстановительного" характера — в коммунальных службах, на стройках оборонительных сооружений или в ремонтных подразделениях, которые подчиняются российским военным.

"Оплата за такую работу часто задерживается или выдается продуктовыми наборами", — констатируют в центре.

Также часть работников закрытых оккупантами предприятий "сокращена" лишь формально, чтобы не считаться в статистике безработных.

"Экономика региона фактически разрушена: промышленность не восстанавливается, новых инвестиций нет, а все ресурсы направляются исключительно на военные нужды. Донбасс, который россия обещала "поднять с колен", превратился в зону социального упадка, где выживание стало единственной "работой", — говорится в сообщении центра.

