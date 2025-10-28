Вернулись назад в 1992 год: в ЦНС рассказали, как людям приходится выживать в оккупации

Рубрики
Уровень безработицы на оккупированных территориях втрое превышает цифры, которые были зафиксированы еще в 1992 году. Для того, чтобы выжить, люди вместо денег работают за продуктовые наборы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.
Люди в оккупации. Фото: из открытых источников
Отмечается, что только 30% жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей сейчас имеют работу.
Согласно данным ГУР, которые приводят в центре, в результате боевых действий на Донбассе более трех тысяч предприятий на временно оккупированных территориях полностью остановили свою деятельность.
Производственные мощности вывозятся в Россию или передаются под контроль российских компаний.
Большинство населения осталось без постоянной работы, поэтому вынуждены идти на временную, низкооплачиваемую или связанную с российскими оккупационными структурами.
По информации источников ЦНС на местах, часть людей заставляют работать на объектах "военно-восстановительного" характера — в коммунальных службах, на стройках оборонительных сооружений или в ремонтных подразделениях, которые подчиняются российским военным.
Также часть работников закрытых оккупантами предприятий "сокращена" лишь формально, чтобы не считаться в статистике безработных.
