Потужний удар у Каспійському морі: ЗСУ вразили одразу три важливі об'єкти РФ

Сили оборони України завдали серйозного удару по російському воєнно-економічному потенціалу, уразивши одразу три бурові установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

ЗСУ знищили три бурові установки "Лукойлу"

Під удар потрапили бурові платформи імені В. Філановського, Юрія Корчагіна та Валерія Грайфера. За даними Генштабу, ці об’єкти залучені до забезпечення бойових операцій російських окупаційних сил. Влучання було зафіксовано, однак масштаби збитків наразі уточнюються.

Крім бурових установок, Сили оборони здійснили точкове ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" у районі населеного пункту Бараничеве на тимчасово окупованій Луганщині. Цей комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. Попередньо зафіксовані влучання та вибухи.

Також українські війська вогнем уразили склад матеріально-технічного підрозділу 49-ї армії РФ у районі Новотроїцького на тимчасово окупованій Херсонщині. Ці дії спрямовані на послаблення логістичних і бойових спроможностей противника.

"Сили оборони України продовжують системне послаблення воєнно-економічних спроможностей та наступального потенціалу російських окупаційних військ. Далі буде", — підсумували в Генштабі.

