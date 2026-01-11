logo_ukra

Потужний удар у Каспійському морі: ЗСУ вразили одразу три важливі об'єкти РФ
Потужний удар у Каспійському морі: ЗСУ вразили одразу три важливі об'єкти РФ

Сили оборони України завдали удару по трьох бурових установках "Лукойлу" у Каспійському морі.

11 січня 2026, 16:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Сили оборони України завдали серйозного удару по російському воєнно-економічному потенціалу, уразивши одразу три бурові установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Потужний удар у Каспійському морі: ЗСУ вразили одразу три важливі об'єкти РФ

ЗСУ знищили три бурові установки "Лукойлу"

Під удар потрапили бурові платформи імені В. Філановського, Юрія Корчагіна та Валерія Грайфера. За даними Генштабу, ці об’єкти залучені до забезпечення бойових операцій російських окупаційних сил. Влучання було зафіксовано, однак масштаби збитків наразі уточнюються.

Крім бурових установок, Сили оборони здійснили точкове ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" у районі населеного пункту Бараничеве на тимчасово окупованій Луганщині. Цей комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. Попередньо зафіксовані влучання та вибухи.

Також українські війська вогнем уразили склад матеріально-технічного підрозділу 49-ї армії РФ у районі Новотроїцького на тимчасово окупованій Херсонщині. Ці дії спрямовані на послаблення логістичних і бойових спроможностей противника.

"Сили оборони України продовжують системне послаблення воєнно-економічних спроможностей та наступального потенціалу російських окупаційних військ. Далі буде", — підсумували в Генштабі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія здригалася від вибухів. Які об'єкти опинилися під атакою дронів.

Також "Коментарі" писали, що українські військові знищили один з найшвидших літаків у світі. Це сталося під час атаки по Криму, де була знищена й інша військова техніка РФ.




Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33665
