logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мощный удар в Каспийском море: ВСУ поразили сразу три важных объекта РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Мощный удар в Каспийском море: ВСУ поразили сразу три важных объекта РФ

Силы обороны Украины нанесли удар по трем буровым установкам "Лукойла" в Каспийском море.

11 января 2026, 16:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Силы обороны Украины нанесли серьезный удар по российскому военно-экономическому потенциалу, поразив сразу три буровых установки корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Мощный удар в Каспийском море: ВСУ поразили сразу три важных объекта РФ

ВСУ уничтожили три буровых установки "Лукойла"

Под удар попали буровые платформы имени Филановского, Юрия Корчагина и Валерия Грайфера. По данным Генштаба, эти объекты вовлечены в обеспечение боевых операций российских оккупационных сил. Попадание было зафиксировано, однако масштабы ущерба пока уточняются.

Помимо буровых установок Силы обороны произвели точечное поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" в районе населенного пункта Бараничево на временно оккупированной Луганщине. Этот комплекс ПВО средней дальности предназначен для борьбы с аэродинамическими целями. Предварительно зафиксированы попадания и взрывы.

Также украинские войска огнем поразили состав материально-технического подразделения 49 армии РФ в районе Новотроицкого на временно оккупированной Херсонщине. Эти действия направлены на ослабление логистических и боевых возможностей противника.

"Силы обороны Украины продолжают системное ослабление военно-экономических возможностей и наступательного потенциала российских оккупационных войск. Продолжение следует", — подытожили в Генштабе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия содрогалась от взрывов. Какие объекты оказались под атакой дронов.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные уничтожили один из самых быстрых самолетов в мире. Это произошло во время атаки по Крыму, где была уничтожена и другая военная техника РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/33665
Теги:

Новости

Все новости