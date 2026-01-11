Мощный удар в Каспийском море: ВСУ поразили сразу три важных объекта РФ

Силы обороны Украины нанесли серьезный удар по российскому военно-экономическому потенциалу, поразив сразу три буровых установки корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

ВСУ уничтожили три буровых установки "Лукойла"

Под удар попали буровые платформы имени Филановского, Юрия Корчагина и Валерия Грайфера. По данным Генштаба, эти объекты вовлечены в обеспечение боевых операций российских оккупационных сил. Попадание было зафиксировано, однако масштабы ущерба пока уточняются.

Помимо буровых установок Силы обороны произвели точечное поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" в районе населенного пункта Бараничево на временно оккупированной Луганщине. Этот комплекс ПВО средней дальности предназначен для борьбы с аэродинамическими целями. Предварительно зафиксированы попадания и взрывы.

Также украинские войска огнем поразили состав материально-технического подразделения 49 армии РФ в районе Новотроицкого на временно оккупированной Херсонщине. Эти действия направлены на ослабление логистических и боевых возможностей противника.

"Силы обороны Украины продолжают системное ослабление военно-экономических возможностей и наступательного потенциала российских оккупационных войск. Продолжение следует", — подытожили в Генштабе.

