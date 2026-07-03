Потужний удар по крилах окупантів: дрони СБУ пошкодили чи знищили щонайменше 7 російських літаків

Українські спецслужби продовжують ефективно знищувати авіаційну інфраструктуру ворога на окупованих територіях. Служба безпеки України здійснила успішну атаку за допомогою дронів-камікадзе на два стратегічно важливі військові об'єкти загарбників на Кримському півострові.

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Ця успішна операція стала частиною масштабного плану із послаблення військових спроможностей країни-агресорки.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на рф, СБУ завдала успішного удару безпілотниками по військових аеродромах "Саки" та "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму", — повідомили у відомстві.

Найбільших втрат ворог зазнав на летовищі "Саки", куди українські безпілотники завітали вже вдруге за останні кілька днів. Там під ударом опинилися сім критично важливих об'єктів. За оперативними даними спецслужб, у цих будівлях перебували бойові літаки Су-30СМ, Су-30 та Су-24. Як наслідок, мінімум сім бортів тактичної авіації ворога було виведено з ладу або повністю спопелено.

Не менш результативною була атака і на іншу локацію — військове летовище "Гвардійське". Там спецпризначенці поцілили у два ангари, де росіяни переховували ударні дрони типу "Шахед" та зберігали спеціальне обладнання для літаків.

Обидві бази мали величезне значення для російської армії. Саме з цих злітних смуг постійно піднімалися винищувачі, щоб бомбити українські міста та підтримувати окупаційні війська на півдні нашої країни.

Керівництво СБУ запевнив, що тиск на загарбників у їхньому тилу лише посилюватиметься.

"СБУ продовжує виконувати поставлені Президентом України завдання та системно зменшувати військовий потенціал росії, — зазначив очільник СБУ Євгеній Хмара, наголосивши на важливості таких атак: — Кожна наша спецоперація ‒ це мінус ворожа авіація, логістика, склади, техніка й інфраструктура, які забезпечують російську агресію".

Голова спецслужби також додав, що робота зі знекровлення ворожої армії не припиниться ні на мить. Сили безпеки будуть і надалі позбавляти окупантів можливості вести загарбницьку війну проти України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що СБУ вже вдруге вдарила по цьому аеродрому, раніше удар стався перед 1 липня.