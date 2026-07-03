Мощный удар по крыльям оккупантов: дроны СБУ повредили или уничтожили по меньшей мере 7 российских самолетов

Украинские спецслужбы продолжают эффективно уничтожать авиационную инфраструктуру противника на оккупированных территориях. Служба безопасности Украины совершила успешную атаку с помощью дронов-камикадзе на два стратегически важных военных объекта захватчиков на Крымском полуострове.

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Эта успешная операция стала частью масштабного плана по ослаблению военных возможностей страны-агрессоры.

"Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на РФ, СБУ нанесла успешный удар беспилотниками по военным аэродромам "Саки" и "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму", — сообщили в ведомстве.

Наибольшие потери враг понес на аэродроме "Саки", куда украинские беспилотники достали уже второй раз за последние несколько дней. Там под ударом оказались семь критически важных объектов. По оперативным данным спецслужб, в этих постройках находились боевые самолеты Су-30СМ, Су-30 и Су-24. Как следствие, минимум семь бортов тактической авиации врага были выведены из строя или полностью испепелены.

Не менее результативной была атака и на другую локацию — военный аэродром "Гвардейское". Там спецназовцы попали в два ангара, где россияне прятали ударные дроны типа "Шахед" и хранили специальное оборудование для самолетов.

Обе базы имели огромное значение для русской армии. Именно из этих взлетных полос поднимались истребители, чтобы бомбить украинские города и поддерживать оккупационные войска на юге нашей страны.

Руководство СБУ заверило, что давление на захватчиков в их тылу будет только усиливаться.

"СБУ продолжает выполнять поставленные Президентом Украины задачи и системно уменьшать военный потенциал России, — отметил глава СБУ Евгений Хмара, отметив важность таких атак: — Каждая наша спецоперация – это минус враждебная авиация, логистика, склады, техника и инфраструктура, которые обеспечивают российскую агрессию".

Глава спецслужбы также добавил, что работа по обескровливанию вражеской армии не прекратится ни на мгновение. Силы безопасности будут и дальше лишать оккупантов возможности вести захватническую войну против Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что СБУ уже второй раз ударила по этому аэродрому, ранее удар произошел перед 1 июля.