Мощный удар по крыльям оккупантов: дроны СБУ повредили или уничтожили по меньшей мере 7 российских самолетов

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Недилько Ксения
Украинские спецслужбы продолжают эффективно уничтожать авиационную инфраструктуру противника на оккупированных территориях. Служба безопасности Украины совершила успешную атаку с помощью дронов-камикадзе на два стратегически важных военных объекта захватчиков на Крымском полуострове.
Иллюстративное фото
Эта успешная операция стала частью масштабного плана по ослаблению военных возможностей страны-агрессоры.
Наибольшие потери враг понес на аэродроме "Саки", куда украинские беспилотники достали уже второй раз за последние несколько дней. Там под ударом оказались семь критически важных объектов. По оперативным данным спецслужб, в этих постройках находились боевые самолеты Су-30СМ, Су-30 и Су-24. Как следствие, минимум семь бортов тактической авиации врага были выведены из строя или полностью испепелены.
Не менее результативной была атака и на другую локацию — военный аэродром "Гвардейское". Там спецназовцы попали в два ангара, где россияне прятали ударные дроны типа "Шахед" и хранили специальное оборудование для самолетов.
Обе базы имели огромное значение для русской армии. Именно из этих взлетных полос поднимались истребители, чтобы бомбить украинские города и поддерживать оккупационные войска на юге нашей страны.
Руководство СБУ заверило, что давление на захватчиков в их тылу будет только усиливаться.
Глава спецслужбы также добавил, что работа по обескровливанию вражеской армии не прекратится ни на мгновение. Силы безопасности будут и дальше лишать оккупантов возможности вести захватническую войну против Украины.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что СБУ уже второй раз ударила по этому аэродрому, ранее удар произошел перед 1 июля.